Juninho Batista, figura amplamente conhecida e querida na Área Cura, solicitou exoneração do cargo de subprefeito da região. A decisão surpreendeu a comunidade local, mas Juninho já tem novos planos em vista: ele passa agora a apoiar ativamente a pré-candidatura de Henrique do Paraíso, do partido Republicanos, para prefeito de Sumaré.

Com uma história sólida de serviço público, Juninho Batista é um dos nomes mais respeitados na administração da Área Cura. Sua vasta experiência e dedicação às questões locais o tornam um aliado valioso para o projeto político.

Fala Juninho

“Foi uma honra servir a Área Cura como subprefeito, e agora entendo que é hora de apoiar novos rumos para a nossa cidade”, afirmou.

Henrique do Paraíso recebe um apoio significativo com a adesão de JB à sua campanha. O pré-candidato, que vem ganhando destaque na política local, vê na experiência dele uma força estratégica para a consolidação de seu projeto.

“Juninho Batista é um homem de ação e compromisso com o povo. Ter seu apoio é uma grande honra e reforça nossa luta por uma Sumaré melhor”, declarou Henrique.

A população da Área Cura, que conhece bem o trabalho de JBatista, está de olho nos próximos passos dessa aliança. Com as eleições se aproximando, o cenário político de Sumaré promete ser ainda mais acirrado e interessante, com figuras de peso se unindo em busca de um futuro promissor para a cidade.