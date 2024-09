A Justiça Eleitoral de Americana acatou pedido do Ministério Público e decidiu por indeferir o registro de candidatura de Dra Adriana, que foi apresentada pelo União Brasil.

Dra Adriana é esposa do vereador Dr Daniel, que encerra o mandato no final do ano e desistiu de vir candidato para a disputa da reeleição.

Diz a decisão da Justiça proferida esta terça-feira

Em cumprimento ao art. 35, I da Resolução TSE nº 23.609/2019, o Cartório Eleitoral informa que foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

É o relatório.

Decido.

Não foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado.

De acordo com a Impugnação apresentada, a requerente teria sido demitida do serviço público em decorrência de infração funcional apurada em processo administrativo disciplinar, de modo a incorrer na inelegibilidade estabelecida no artigo 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº 64/90, que assim versa.

Americana/SP,

FÁBIO LUÍS BOSSLER

Juiz Eleitoral

