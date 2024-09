Justiça manda candidata suspender distribuição de material com balas

O juiz Fábio Rodrigues Fazuoli, da 384ª Zona Eleitoral de Americana, em decisão publicada nesta terça-feira, determinou que a candidata Gabriela Moro (DC) interrompa imediatamente a distribuição de balas junto ao seu material de campanha. A ação foi movida pela coligação da candidata a prefeitura Maria Giovana (PDT).

O material teria sido entregue na feira noturna em frente ao Cemitério da Saudade este mês. A lei proíbe a distribuição de brindes por parte dos candidatos.

A candidata, em nota, afirmou que as balas foram distribuídas por um apoiador que não tinha conhecimento da proibição. Veja a nota na íntegra:

“A distribuição de balas junto com os santinhos foi uma iniciativa isolada de um apoiador independente, que não tinha conhecimento da proibição. Foram produzidas 50 unidades, mas nem todas foram distribuídas. Assim que a campanha tomou conhecimento dessa ação, que não foi autorizada por nós, solicitamos imediatamente que a distribuição fosse interrompida. Como estudante de direito, estou plenamente ciente das normas eleitorais e sempre me empenhei em segui-las rigorosamente ao longo da campanha”.

O material entregue possui uma foto do atual prefeito e candidato à reeleição, Chico Sardelli (PL), que afirmou não ter qualquer envolvimento com o ocorrido. “A coligação “Experiência que deu certo” esclarece que trata-se de uma iniciativa feita pela candidata a vereadora, e não pela candidatura majoritária, e que não compactua com essa prática”, esclareceu a coligação de Chico.