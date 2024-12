K-POP: Vendas para show único do KARD já começaram

Abrindo o calendário oficial de shows de K-POP no país, o grupo sul-coreano KARD anuncia retorno ao Brasil com a turnê “Where To Now?“ no início de 2025. O show único acontece no TERRA SP, em São Paulo, no dia 17 de janeiro.

O reencontro do quarteto com os HIDDEN KARD (nome oficial do fã clube) garante a união de BM, J.seph, SOMIN e JIWOO ainda mais fortes e ousados. KARD promete um espetáculo com performances quentes, vocais incríveis e a energia que se mistura ao calor latino que os brasileiros já amam. As vendas dos ingressos começam hoje, dia 4 de dezembro, ao meio-dia, pelo site da Clube do Ingresso.

Para tornar a experiência dos HIDDEN KARD ainda mais memorável, eles têm a oportunidade de adquirir ingressos com benefícios como o fanchat, uma conversa de um minuto com o integrante escolhido pelo fã. Além do momento único, também estão disponíveis fotos em grupo, soundcheck e Hi-Touch com todo o quarteto, para os fãs que escolherem os ingressos VIP, VVIP e VVIP+. Por ingressos a partir de R$145, os fãs podem presenciar ao vivo a energia poderosa que o KARD traz em seus shows.

Donos de hits como “Oh NaNa”, “Hola Hola” e “Ring the Alarm”, KARD é amado por fãs de todo o mundo, mas especialmente conhecido por sua relação com o Brasil. Reconhecidos por misturar K-POP e ritmos latinos, a volta no início do próximo ano marcará a quinta passagem do grupo pelo país. Em 2023 foram considerados pelo K-Global Heart Dream Awards o melhor grupo misto do K-POP. KARD está promovendo seu sétimo mini álbum, “Where To Now? (Part.1 : Yellow Light)” e a faixa principal “Tell My Momma“, revisitando a vibe que consolidou o grupo.

A organização nacional fica a cargo da Blast! Entertainment, empresa brasileira que reúne os melhores especialistas em produção de concertos de artistas coreanos no Brasil.

SERVIÇO: Where To Now? Tour em São Paulo

Data: 17 de Janeiro de 2025 (sexta-feira)

Local: Av. Salim Antônio Curiati, 160 Campo Grande, São Paulo – SP, 04690-050, Brasil

Vendas dos ingressos: Clube do Ingresso [https://www.clubedoingresso.com/evento/kardwheretonow-saopaulo]

Venda de Snapshot: Kstage website [https://tkstg.com/]

Valores dos ingressos:

VVIP+ (Fanchat* com um membro da sua escolha, Foto em Grupo, Hi-Touch, Sound Check, Entrada Antecipada e Ingresso para Pista Premium): R$995,00 (meia-entrada) | R$1.200,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

VVIP (Foto em Grupo, Hi-Touch, Sound Check, Entrada Antecipada e Ingresso para Pista Premium): R$695,00 (meia-entrada) | R$900,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

VIP (Sound Check, Entrada Antecipada e Ingresso para Pista Premium): R$395,00 (meia-entrada) | R$600,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

Pista Premium: R$205,00 (meia-entrada) | R$410,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

Pista: R$145,00 (meia-entrada) | R$290,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

Mezanino: R$175,00 (meia-entrada) | R$350,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

(* Para os fanchats, cada pessoa poderá escolher APENAS um membro, e não poderá comprar mais de dois ingressos VVIP+ para a mesma pessoa.)

MEIA ENTRADA

De acordo com a Lei Federal 12.933 e o Decreto 8.537 tem direito a meia entrada:

– Estudantes portadores da carteira de identificação estudantil (CIE) expedidas nos termos da lei;

– Pessoas com deficiência e seu acompanhante, quando necessário. O acompanhante terá direito ao benefício desde que comprove estar nesta condição;

– Jovens de 15 a 29 anos cadastrados no CadÚnico e cuja renda familiar mensal seja de até 2 salários mínimos;

– Professores da rede estadual e municipal portadores da carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação;

– Idosos com idade igual ou superior a 60 anos.

KARD

KARD é um grupo misto, administrado pela DSP Media, formado pelos integrantes BM, J.seph, SOMIN and JIWOO. O quarteto teve seu primeiro lançamento em 2016, com “Oh NaNa”, mas o debut oficial aconteceu com “Hola Hola”, o primeiro EP do grupo, lançado em 2017. Desde seu lançamento, KARD atrai a atenção de fãs com seu estilo descontraído e batidas viciantes, o que garantiu ao grupo a indicação da Billboard para figurar na lista dos 10 melhores novos grupos de K-Pop de 2016.

