Kamala supera Trump em previsões do mercado cripto

Kamala Harris surge à frente na corrida dos mercados da Polymarket, principal plataforma descentralizada de mercado de previsões dos Estados Unidos.

Os números apontam atualmente o nome da vice-presidente dos Estados Unidos como o de maior chance de vencer as eleições no dia 4 de novembro deste ano.

Kamala na ponta

Em uma possível disputa eleitoral, Kamala atualmente lidera na Polymarket com 51% de chance, enquanto o ex-presidente Donald Trump está com 46%; Michelle Obama tem 1%.

Para se ter uma ideia da invertida de Harris, um dia após a desistência do presidente Joe Biden do pleito de novembro, Trump ainda liderava com 64% contra 31%.

Harris também superou Trump no quesito voto popular, computando nesta manhã de domingo 74% contra 24%. Os números têm oscilado na casa de 1%. Há 20 dias, o republicando tinha 43% e a democrata 42%.

