KOFF 24 – cinema coreano em SP

A segunda edição do Festival de Cinema Coreano (KOFF) será realizada em duas cidades do estado de São Paulo, reafirmando o sucesso da primeira edição. Em Piracicaba, o evento já faz parte do calendário oficial da cidade, colocando o interior do estado como berço de um evento que vem trazendo visibilidade internacional ao Brasil. “Estamos muito felizes, pois temos conversas avançadas para levar edições do KOFF a outras regiões do país e até para o exterior. A curadoria minuciosa e a seriedade com a qual desenvolvemos esse projeto estão proporcionando a criação de uma grande rede de entusiastas do cinema coreano“, comenta Rubens Rewald, Curador do KOFF.

Com entrada gratuita, o evento acontece de 15 a 18 de agosto no Teatro do Engenho, em Piracicaba, e de 3 a 9 de outubro no Reserva Cultural, no coração da cidade de São Paulo. Com o melhor do cinema coreano contemporâneo, o festival trará produções lançadas entre 2022 e 2024 sob curadoria de Rubens Rewald, co-curadoria de Marcia Kling, consultoria de Soleiman Dias e produção executiva de Eduardo Komatsu e Guilherme Merisio.

O KOFF é composto por duas mostras, uma Mostra Não-CompetitivaC e uma Mostra Competitiva.

Para a Mostra Não-Competitivao serão apresentados mais de 20 filmes, entre curtas e longas-metragens.

Os curtas-metragens deste ano foram selecionados no Busan International Short Film Festival – BISFF 2024, Jeonju International Film Festival 2024 e Muju Film Festival 2024, entre outros importantes festivais de cinema da Coreia do Sul.

Para a Mostra Competitiva, que recebeu 325 inscrições da Coreia do Sul e Brasil, foram selecionados mais de 40 filmes que participarão da programação do Festival e receberão prêmios entre R$3.000,00 e R$10.000,00. Esta modalidade reúne três categorias:

Longas e curtas-metragens produzidos na Coreia do Sul sobre qualquer temática;

Longas e curtas-metragens produzidos no Brasil sobre a Coreia do Sul ou cultura coreana; e

Longas e curtas-metragens produzidos no Brasil realizados por brasileiros descendentes de coreanos sobre qualquer temática.

Obs.: Os vencedores são escolhidos por voto popular.

O festival ainda trará uma premiação especial, de R$ 5.000,00, para estudantes de cinema produzirem um curta-metragem de 3 a 5 minutos sobre a Coréia do Sul. Os roteiros deverão ser enviados entre 30/07/24 e 10/09/24 para o e-mail contato@koffko.com.br. O curta-metragem vencedor será exibido no KOFF em São Paulo, entre 3 e 9/10, no Reserva Cultural.

O festival ainda contará com debates virtuais com produtores, atores e cineastas coreanos. As conversas buscam o intercâmbio entre os dois países e a troca de ideias sobre a indústria cinematográfica. Todo este rico conteúdo ficará disponível no Youtube para que qualquer pessoa possa assisti-lo. Outras contrapartidas educacionais como oficinas de vídeos em três escolas públicas de Piracicaba também estão previstas e visam incentivar a criação de novos curtas-metragens sobre a Coreia do Sul e a inclusão de jovens no mundo do cinema.

KOFF tem patrocínio das empresas CJ do Brasil, Hyundai Motor Brasil, Glovis Brasil Logística e Atomy do Brasil; apoio cultural de ISPAC (Instituto São Paulo de Arte e Cultura), ACIPI – Piracicaba e SIMESPI – Piracicaba; apoio institucional da Secretaria Municipal da Ação Cultural, MISP – Museu da Imagem e do Som e Prefeitura Municipal de Piracicaba; e realização de Alexa Filmes, Trein Produções, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura.

“Realizar o KOFF é uma oportunidade incrível para expandir o alcance e o impacto do cinema coreano no Brasil, que se encontra numa crescente desde o sucesso do filme Parasita. É essencial termos um festival que não apenas apresente a cultura do país, mas também promova o intercâmbio cultural entre Brasil e Coreia do Sul. Tudo isso é construído com muito cuidado e seriedade, proporcionando reflexão sobre temas importantes – característica das produções oriundas da Coreia do Sul“, afirma a Diretora e Co-curadora do KOFF, Marcia Kling.

Enfatizando a importância da história e cultura coreana, o KOFF coincide com datas importantes no país;

A edição em Piracicaba começa no Dia da Libertação, 15 de agosto. A data celebra o fim da ocupação japonesa em 1945. A palavra Gwangbok significa ” restauração da luz”. No mesmo dia, em 1948, foi estabelecido o governo da República da Coreia.

Já a edição em São Paulo ocorre a partir do Dia da Fundação, 3 de outubro, que comemora a criação de Gojoseon, o primeiro estado coreano, em 2333 a.C.

Confira o KOFF na internet:

Site.

Instagram.

Youtube.

CONFIRA OS LONGAS-METRAGENS CONFIRMADOS NA MOSTRA NÃO-COMPETITIVA

Obs.: Também disponíveis no site.

Past Lives (Vidas Passadas)

Título original: Past Lives

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2023

Gênero: Drama, Romanca

Direção: Celine Song

Elenco: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

Duração: 106 min

Faixa etária: 12 anos

Indicações, Festivais e Premiações:

* 2024 Film Independent Spirit Awards I Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro

* Festival Internacional de Cinema de Berlim I Urso de Ouro

* Festival de Cinema de Sydney I Melhor FIlme

* Golden Trailer Awards I Melhor Romance

* Hollywood Critics Association Midseason Film Awards I Melhor Filme, Melhor Filme Independente, Melhor Diretora, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro

* Festival de Cinema de Jerusalém I Melhor Estreia Internacional

* Oscar (Academy Awards) I Melhor Filme, Melhor Roteiro Original



Sinopse: Escrito e dirigido por Celine Song, Past Lives é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

Trailer

Obs.: Filme de abertura do KOFF, ganhador do Film Independent Spirit Awards e indicado ao Oscar 2024 de Melhor Filme e Melhor Diretor.

Mimang



Título original: Mimang

Mimang País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2023

2023 Gênero: Drama, Romance

Drama, Romance Direção: Taeyang Kim

Taeyang Kim Elenco: Park Bong-Joon, Suji Jung, Lee Myung-ha

Park Bong-Joon, Suji Jung, Lee Myung-ha Duração: 92 min

92 min Faixa etária: 14 anos

14 anos Indicações, Festivais e Premiações:

* Toronto International Film Festival 2023 | Menção Honrosa: NETPAC Award

* Mar del Plata International Film Festival 2023

* Göteborg Film Festival 2024

* Jeonju International Film Festival 2024

* Santa Barbara International Film Festival 2024

* Taipei Film Festival 2024

* Zurich Film Festival 2023

* Hong Kong Asian Film Festival 2023

* Tokyo FILMeX 2023

* Udine Far East Film Festival 2024

* First Look 2024



Sinopse: A palavra "mimang" possui vários significados em coreano. Um, ser incapaz de entender a ignorância. Dois, ser incapaz de esquecer o que se quer esquecer. E três, pesquisando por toda parte. Na estreia do cineasta Kim Taeyang em Seul, a câmera observa em três partes as mudanças no tempo, no espaço e nos personagens que se alinham com as definições acima mencionadas. Filmado em Seul ao longo de quatro anos, o filme captura vividamente as mudanças nos personagens e na cidade – especificamente na área histórica de Jongno – durante os passeios de um casal pelas ruas (da memória).

A palavra “mimang” possui vários significados em coreano. Um, ser incapaz de entender a ignorância. Dois, ser incapaz de esquecer o que se quer esquecer. E três, pesquisando por toda parte. Na estreia do cineasta Kim Taeyang em Seul, a câmera observa em três partes as mudanças no tempo, no espaço e nos personagens que se alinham com as definições acima mencionadas. Filmado em Seul ao longo de quatro anos, o filme captura vividamente as mudanças nos personagens e na cidade – especificamente na área histórica de Jongno – durante os passeios de um casal pelas ruas (da memória). Trailer



Road to Boston



Título original: 1947 보스톤 / 1947 Boston

1947 보스톤 / 1947 Boston País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2022

2022 Gênero: Drama

Drama Direção: Kang Je-gyu

Kang Je-gyu Elenco: Ha Jung-woo, Im Si-wan, Bae Seong-woo, Kim Sang-ho

Ha Jung-woo, Im Si-wan, Bae Seong-woo, Kim Sang-ho Duração: 108 min

108 min Faixa etária: 12 anos

12 anos Indicações, Festivais e Premiações:

* 59th Grand Bell Awards I Best Director, Best Actor, Best Costume Design

* 22nd Director’s Cut Awards I Best Director, Best Actor

* 17th Asian Film Awards I Best Original Music

Sinopse: Em 1936, Son Kee-jung triunfou na Maratona dos Jogos Olímpicos de Berlim, enquanto Nam Seung-ryong conquistou o bronze. No entanto a Coreia estava sob o jugo colonial do Japão, e ambos os corredores foram forçados a competir sob a bandeira japonesa.

Em 1936, Son Kee-jung triunfou na Maratona dos Jogos Olímpicos de Berlim, enquanto Nam Seung-ryong conquistou o bronze. No entanto a Coreia estava sob o jugo colonial do Japão, e ambos os corredores foram forçados a competir sob a bandeira japonesa. Pouco mais de uma década depois, a Coreia do Sul recuperou sua independência, e os eventos internacionais de corrida retomaram após o fim da Segunda Guerra Mundial.

A Maratona de Boston de 1947, a corrida mais icônica do mundo, seria a primeira grande competição no novo calendário. Son e Nam, agora aposentados das pistas, assumiram a missão de treinar a equipe nacional sul-coreana. Entre os atletas, Suh Yun-bok se destacava como o jovem mais promissor.

Enfrentando inúmeros desafios, a equipe sul-coreana embarca para Boston, determinada a competir e a finalmente correr sob o emblema de uma Coreia do Sul independente.

Enquanto uma nação inteira aguarda ansiosamente, Suh Yun-bok carrega não apenas o peso das expectativas, mas também o sonho de um país que anseia por redenção.

Será que ele conseguirá subir ao pódio ou até mesmo conquistar a vitória e escrever seu nome na história?

Trailer

Concrete Utopia



Título original: 콘크리트 유토피아 / Konkeuriteu yutopia

콘크리트 유토피아 / Konkeuriteu yutopia País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2023

2023 Gênero: Suspense, Drama

Suspense, Drama Direção: Um Tae-hwa

Um Tae-hwa Elenco: Lee Byung-hun, Park Seo-joon e Park Bo-young

Lee Byung-hun, Park Seo-joon e Park Bo-young Duração: 130 min

130 min Faixa etária: 14 anos

14 anos Indicações, Festivais e Premiações:

* 2023 Blue Dragon Film Award I Best Actor, Best Director, Best Film e Best Cinematography and Lighting

* 2023 Grand Bell Award I Best Film, Best Director, Best Actor, Best Cinematography, Best Editing, Best Screenplay, Best Music, Best Supporting Actress, Best Art Direction, Best Visual Effects e Best Sound

* 2024 Baek Sang Film I Best Film, Best Director e Best Actor

* 2024 Asian Film Awards I Best Production Design, Best Visual Effects e Best Sound

* 2024 Astra Award I Best International Feature



Sinopse:

Sobrevivência é o instinto mais forte do ser humano!

Concrete Utopia apresenta um mundo reduzido a escombros por um enorme terremoto, no entanto não se trata apenas de a cidade ser completamente arrasada (embora essas cenas sejam fantásticas de ver), é também uma história inteligente e significativa.

Embora ninguém saiba ao certo até onde se estendem as ruínas, ou qual pode ser a causa do terremoto, no coração de Seul resta apenas um prédio de apartamentos de pé, os apartamentos Hwang Gung.

Com o passar do tempo, pessoas de fora começam a chegar ao prédio tentando escapar do frio extremo, porém os moradores dos apartamentos não conseguem lidar com o número crescente. Sentindo-se ameaçados pela sua própria sobrevivência, os moradores decretam uma medida especial.

Será que os apartamentos Hwang Gung se tornarão um abrigo em meio ao desastre ou um caldeirão de violência?

Trailer

Ditto



Título original: DITTO

DITTO País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2022

2022 Gênero: Ficção Científica, Romance

Ficção Científica, Romance Direção: Dong-hoon Choi

Dong-hoon Choi Elenco: Yeo Jin Goo, Cho Yi Hyun, Na In Woo

Yeo Jin Goo, Cho Yi Hyun, Na In Woo Duração: 114 min

114 min Faixa etária: 12 anos

12 anos Indicações, Festivais e Premiações:

* Udine Far East Film Festival 2023



Sinopse: O ano é 1999, e Kim Yong (Yeo Jin Goo) é um estudante universitário do primeiro ano com especialização em Engenharia Mecânica. Ele acabou de retornar à faculdade depois de concluir o serviço militar, onde sente a falta de seu primeiro amor, Seo Han Sol (Kim Hye Yoon). Enquanto ele sonha melancolicamente em estar de volta com ela, ele faz uma descoberta notável.

O ano é 1999, e Kim Yong (Yeo Jin Goo) é um estudante universitário do primeiro ano com especialização em Engenharia Mecânica. Ele acabou de retornar à faculdade depois de concluir o serviço militar, onde sente a falta de seu primeiro amor, Seo Han Sol (Kim Hye Yoon). Enquanto ele sonha melancolicamente em estar de volta com ela, ele faz uma descoberta notável. Trailer

Dog Days



Título original: Dogeudeijeu

Dogeudeijeu País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2024

2024 Gênero: Drama

Drama Direção: Kim Deok-min

Kim Deok-min Elenco: Yoo Hae-jin, Lee Hyun-woo, Tang Joon-sang

Yoo Hae-jin, Lee Hyun-woo, Tang Joon-sang Duração: 120 min

120 min Faixa etária: 12 anos

12 anos Indicações, Festivais e Premiações:

* Kurzfilm Festival Hamburg 2024



Sinopse: Min-sang está desesperado por causa de Jin-yeong, um veterinário inquilino que transformou seu prédio em um caos.

Min-sang está desesperado por causa de Jin-yeong, um veterinário inquilino que transformou seu prédio em um caos. Em meio a mais uma de suas discussões acaloradas, Min-sang conhece Min-seo, uma arquiteta de renome mundial, no hospital de animais. Com uma personalidade peculiar e sofrendo de angina, Min-seo desmaia repentinamente na rua, e o destino a coloca no caminho do entregador Jin-woo, que a salva heroicamente. Porém, no processo, Min-seo perde seu cachorro e único companheiro, “Wanda”.

Wanda, acaba sendo encontrado por Ji-yu, filha adotiva dos vizinhos compositores Seon-yong e Jeong-ah. Enquanto isso, Hyeon, líder de uma banda, cuida de Sting, o cachorro de sua namorada, até que Daniel, ex-namorado dela, aparece reivindicando o cão.

Em uma teia de encontros e desencontros, todos se unem em uma busca emocionante e divertida, conectados por seus amigos peludos.

Trailer

Soulmate



Título original: Soulmate

Soulmate País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2023

2023 Gênero: Romance, Drama

Romance, Drama Direção: Park Joon Ho

Park Joon Ho Elenco: Byeon Woo Seok, Kim Da Mi, Jeon So Nee, Nam Yoon Soo

Byeon Woo Seok, Kim Da Mi, Jeon So Nee, Nam Yoon Soo Duração: 142 min

142 min Faixa etária: 12 anos

12 anos Indicações, Festivais e Premiações:

* Grand Bell Awards, South Korea I Best New Actor



Sinopse: Mi-so, uma menina de 12 anos que foi transferida de Seul para a ilha de Jeju, conhece Ha-eun. Eles prometem nunca se separar. Aos 18 anos, o namorado de Ha-eun, Jin-woo, rompe a amizade das duas meninas. Anos depois, eles completam 27 anos e finalmente se reencontram. Eles sentiram falta um do outro. Depois de 15 anos, será que eles realmente se entenderão? Drama inesquecível!

Mi-so, uma menina de 12 anos que foi transferida de Seul para a ilha de Jeju, conhece Ha-eun. Eles prometem nunca se separar. Aos 18 anos, o namorado de Ha-eun, Jin-woo, rompe a amizade das duas meninas. Anos depois, eles completam 27 anos e finalmente se reencontram. Eles sentiram falta um do outro. Depois de 15 anos, será que eles realmente se entenderão? Drama inesquecível! Trailer

Spring In Seoul



Título original: 서울의 봄 / Seoul-ui bom

서울의 봄 / Seoul-ui bom País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2023

2023 Gênero: Ação, Drama, História

Ação, Drama, História Direção: Kim Sung-su

Kim Sung-su Elenco: Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim Sung-kyun

Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim Sung-kyun Duração: 141 min

141 min Faixa etária: 12 anos

12 anos Indicações, Festivais e Premiações:

*Asian Film Awards 2024 | Nomeado: Best Film

*Asian Film Awards 2024 | Nomeado: Best Director

* Asian Film Awards 2024 | Nomeado: Best Actor

*Asian Film Awards 2024 | Vencedor: Best Supporting Actor

*Asian Film Awards 2024 | Vencedor: Best Editing

*Asian Film Awards 2024 | Nomeado: Best Cinematography

*Udine Far East Film Festival 2024

Sinopse: Após o assassinato do presidente Park, a lei marcial é declarada. O comandante de segurança Chun Doo-gwang (Hwang Jung-min) e os oficiais que o seguem fazem um golpe. Lee Tae-shin (Jung Woo-sung), um comandante teimoso do Comando da Guarnição da Capital que acredita que os soldados não devem tomar medidas políticas, luta contra Chun Doo-gwang. À medida que o conflito entre os dois homens cresce, os líderes militares adiam suas decisões e o Ministro da Defesa desaparece. Neste caos, a primavera em Seul, que todos anseiam, segue em uma direção inesperada.

Trailer

Exhuma



Título original: Pamyo

Pamyo País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2024

2024 Gênero: Terror, Suspense, Mistério

Terror, Suspense, Mistério Direção: Jang Jae-hyun

Jang Jae-hyun Elenco: Kim Go-eun, Lee Do-hyun, Choi Min-sik

Kim Go-eun, Lee Do-hyun, Choi Min-sik Duração: 134 min

134 min Faixa etária: 16 anos

16 anos Indicações, Festivais e Premiações:

* Berlin International Film Festival 2024

* Transilvania International Film Festival 2024

* Hong Kong International Film Festival 2024

* Shanghai International Film Festival 2024

* Udine Far East Film Festival2024

* Pesaro International Festival of New Cinema 2024

Sinopse: Depois de sofrer uma série de eventos paranormais, uma família rica que vive em Los Angeles convoca uma jovem dupla de xamãs em ascensão, Hwa Rim e Bong Gil, para salvar o recém-nascido da família. Assim que eles chegam, Hwa Rim sente que uma sombra escura de seu ancestral se apoderou da família em um chamado 'Chamado Grave'.

Depois de sofrer uma série de eventos paranormais, uma família rica que vive em Los Angeles convoca uma jovem dupla de xamãs em ascensão, Hwa Rim e Bong Gil, para salvar o recém-nascido da família. Assim que eles chegam, Hwa Rim sente que uma sombra escura de seu ancestral se apoderou da família em um chamado ‘Chamado Grave’. Para exumar o túmulo e socorrer o ancestral, Hwa Rim busca a ajuda do geomante Sang Deok e do agente funerário Yeong Geun. Para sua consternação, os quatro encontram o túmulo em um local sombrio em uma vila remota na Coreia. Sem saber das consequências, a exumação é realizada, desencadeando uma força malévola enterrada por baixo.

Trailer

Sleep



Título original: 잠 / jam

잠 / jam País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2023

2023 Gênero: Terror, Suspense, Drama

Terror, Suspense, Drama Direção: Jason Yu

Jason Yu Elenco: Jung Yu-mi, Lee Sun-kyun

Jung Yu-mi, Lee Sun-kyun Duração: 95 min

95 min Faixa etária: 14 anos

14 anos Indicações, Festivais e Premiações:

* Cannes Film Festival 2023 | Critics’ Week

* Toronto International Film Festival 2023

* Stockholm International Film Festival 2023

* Melbourne International Film Festival 2023

* Asian Film Awards 2024 | Nominee: Best Actress, Best Screenplay

* Fribourg International Film Festival 2024

* Grand Bell Awards (South Korea) 2023 | Nominee: Best New Director, Best Music,Best Sound, Best Film, Best Actress

* Philadelphia Film Festival 2023

* Zurich Film Festival2023

* Dublin International I Film Festival 2024

* Sitges – Catalonian International Film Festival 2023

* Palm Springs International Film Festival2024

* Raindance Film Festival 2024 | Winner: The Elisar Cabrera Discovery Award

* Shanghai International Film Festival2024

* Calgary International Film Festival 2023

* International Film Festival of Kerala2023

* Milwaukee International Film Festival 2024

* International Film Festival of India 2023

* Cleveland International Film Festival 2024

* Glasgow Film Festival 2024

* New Zealand International Film Festival 2024

* Montclair Film Festival2023



Sinopse: Em Sleep, Soo-jin (Jung Yu-mi) é uma mulher grávida que começa a se preocupar com os hábitos de seu marido, Hyun-su (Lee Sun-kyun), enquanto ele dorme. Tudo começa como um simples problema de conversas durante o sono, mas a situação logo se agrava para um comportamento chocantemente grotesco. O casal resolve, então, visitar uma clínica especializada nesses tipos de problema, mas não alcançam nenhum sucesso em acabar com o drama. Com a situação ficando cada vez pior, eles não têm outra escolha a não ser procurar a ajuda de um xamã. Do diretor sul-coreano Jason Yu.

Em Sleep, Soo-jin (Jung Yu-mi) é uma mulher grávida que começa a se preocupar com os hábitos de seu marido, Hyun-su (Lee Sun-kyun), enquanto ele dorme. Tudo começa como um simples problema de conversas durante o sono, mas a situação logo se agrava para um comportamento chocantemente grotesco. O casal resolve, então, visitar uma clínica especializada nesses tipos de problema, mas não alcançam nenhum sucesso em acabar com o drama. Com a situação ficando cada vez pior, eles não têm outra escolha a não ser procurar a ajuda de um xamã. Do diretor sul-coreano Jason Yu. Trailer

SOBRE O CURADOR RUBENS REWALD

Roteirista, teatrólogo, professor da Universidade de São Paulo (USP) e diretor de cinema. Formado em cinema e doutor em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), é também autor do livro Caos dramaturgia, publicado em 2005 . No teatro, escreveu a peça O Rei de Copas (1994), indicada para o Prêmio Mambembe pela renovação da linguagem teatral. Em 1999, trabalhou na adaptação da peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, e escreveu Acordei pensando em bombas, ambas com direção de Cristiane Paoli-Quito. Também desenvolveu um trabalho de utilização dramática em vídeo em três peças: Dias felizes (1989), texto de Samuel Beckett, Dois perdidos numa noite suja (1992), de Plínio Marcos e Budro (1994), dirigido por Bosco Brasil. Em 2007, codirigiu o longa Corpo, em parceria com Rossana Foglia, que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro no The Method Independent Film Festival, em Los Angeles. Seus filmes mais recentes são Segundo Tempo (2019, lançamento no Brasil 2023) e Jair Rodrigues – Deixa que Digam (2020, lançamento no Brasil em abril de 2023). Além disso, dirigiu os documentários de longa-metragem Esperando Telê (2009) e Intervenção – Amor Não quer Dizer Grande Coisa (2017), ambos em parceria com Tales Ab’Sáber, e os documentários para a TV Rainha Hortência e Magic Paula (2014) e 800M (2016), em parceria com Aarón Fernandez, além dos curtas Cânticos (1991) e Mutante… (2002). Foi roteirista do filme Hoje (2011), de Tata Amaral, e do documentário Todas as Manhãs do Mundo, de Lawrence Whaba (2016).

SERVIÇO

KOFF – Festival de Cinema Coreano

Piracicaba

Período de Realização: 15 a 18 de agosto de 2024

Local de Realização: Teatro do Engenho Central

Endereço: Av. Doutor Maurice Allain, 454 – Parque do Engenho Central, Piracicaba, SP

Patrocinadores: CJ do Brasil, Hyundai Motor Brasil, Glovis Brasil Logística e Atomy do Brasil

Apoio Cultural: ISPAC (Instituto São Paulo de Arte e Cultura), ACIPI – Piracicaba e SIMESPI – Piracicaba

Apoio Institucional: Secretaria Municipal da Ação Cultural, Museu da Imagem e do Som – MISP, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Piracicaba

Realização: Alexa Filmes, Trein Produções, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura

Produção: Image7 e Manifesta Cultura em Eventos

Entrada gratuita.

São Paulo

Período de Realização: 3 a 9 de outubro de 2024

Local de Realização: Reserva Cultural

Endereço: Av. Paulista, 900 – Bela Vista, São Paulo, SP

Patrocinadores: CJ do Brasil, Hyundai Motor Brasil, Glovis Brasil Logística e Atomy do Brasil

Apoio Cultural: ISPAC-Instituto São Paulo de Arte e Cultura, ACIPI – Piracicaba e SIMESPI – Piracicaba

Apoio Institucional: Instituto São Paulo de Arte e Cultura – ISP

Realização: Alexa Filmes, Trein Produção Cultural, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura

Produção: Image7 e Manifesta Cultura em Eventos

Entrada gratuita.

