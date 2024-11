Ladrão 'elétrico' preso em ação da Guarda na Ampelio Gazzetta

Um ladrão elétrico foi detido durante patrulhamento na manhã do último sábado (16/11/2024) em Nova Odessa. Equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu a informação de que um indivíduo estaria praticando um furto a um estabelecimento comercial desativado, que estava para alugar, na Avenida Ampelio Gazzetta, próximo à Faculdade Network.

Chegando ao local, a equipe constatou um homem retirando telhas do local e portando uma mochila com várias tomadas já arrancadas, um cadeado com sinais de arrombamento e duas porções de drogas.

Entrando em contato com o proprietário do salão, ele informou que não havia dado auto autorização pra qualquer pessoa retirar coisas do local.

Diante dos fatos, o indivíduo abordado foi conduzido até o Plantão Policial da cidade, no Centro, onde foi constatado que ele já possuía diversas passagens por furto, tráfico de drogas, resistência e receptação.

Ladrão por conta da Polícia Civil

Foi lavrado um Boletim de Ocorrência do flagrante junto à Polícia Civil por furto qualificado por arrombamento e posse ilegal de drogas para uso comum. O indivíduo ficou detido em flagrante pelos crimes cometidos.