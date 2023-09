Dois ladrões se deram bem em uma barbearia

no jardim Girassol em Americana esta quinta-feira. A dupla de assaltantes levou dinheiro e material de trabalho dos funcionários do comércio.

O barbeiro de 33 anos foi abordado por volta das 20h. Ele estava na loja com a porta semiaberta.

Um dos assaltantes fez menção de estar armado e os dois exigiram dinheiro. O homem disse só ter R$ 50 e os entregou. Eles então mandaram a vítima virar de costas e fizeram a ‘limpa’ no local.

A polícia compareceu no local e obteve os perfis dos assaltantes.

