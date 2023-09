Um Chevrolet Onix roubado em Americana acabou

sendo recuperado em Santa Bárbara d’Oeste horas depois em ação da Guarda Municipal. A ação aconteceu nos primeiros minutos desta sexta-feira no Jardim São Francisco. O dono do carro logo conseguiu reaver o veículo.

Ninguém foi visto próximo ao carro, que estava abandonado no meio da rua.

Leia abaixo a descrição pormenorizada feita pelos agentes de segurança.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 01 de Setembro de 2023

.📍HORA: 00:05

.📍LOCAL: Rua Jurunas, 505 – Jardim São Francisco II

🛑 Auto Localizado

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo referindo local deparou com veículo GM Onix prata plus, ano 2020, da cidade de Americana de placas QWS-7H90 produto de furto horas antes. O automóvel foi apresentado no plantão policial onde foi restituído à vítima.

