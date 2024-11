Lançamento de mangá em Americana combina arte, inclusão e criatividade

O mangá “O Menino da Imaginação”, uma obra que promete encantar leitores de todas as idades com sua história sensível e criativa, será lançado no próximo sábado (23/11), a partir das 11 horas, na Biblioteca Municipal de Americana. O evento gratuito contará com uma programação variada, incluindo intervenções artísticas e sessão de autógrafos, reforçando a importância da inclusão na literatura e na arte.

“O Menino da Imaginação” apresenta a emocionante jornada de Ken, um espadachim, e seu pássaro Hikari, em busca de seu criador em um universo feito de papéis e imaginação. Durante a aventura, eles conhecem o Sr. Émile Reynauld, um inventor que ajuda personagens a encontrarem seus criadores. O desfecho revela que Nico, um menino autista de 10 anos, é o criador dos protagonistas, trazendo uma mensagem de sensibilidade e aceitação.

Exposição “O Menino da Imaginação”

Além do lançamento, a Biblioteca abrigará a exposição O Menino da Imaginação, que ficará aberta ao público até 20 de dezembro. A mostra incluirá esculturas e quadros táteis para deficientes visuais, exemplares em A4 para pessoas de baixa visão, réplicas das espadas Katanas Ken, displays para fotos, além de tiras do mangá e materiais que revelam o processo criativo da obra. Entre os destaques, um vídeo sobre Kenjutsu, técnica de luta com espadas que inspirou o personagem Ken, e um texto curatorial que contextualiza o projeto.

Atividades do lançamento

A programação do evento contará com uma intervenção ao vivo das mangakas Tatah Borges e Pietra Borges, que criarão um painel de 3 metros no local. Além disso, serão distribuídos gratuitamente 60 exemplares do mangá, com sessão de autógrafos na sala de eventos da biblioteca. Os interessados devem retirar o “vale mangá”, a partir das 10h30, que estará disponível por ordem de chegada.

Sorteio para os participantes mangá

Os participantes do lançamento ainda terão a chance de concorrer a 30 pacotinhos surpresa. Para participar, basta tirar uma foto no evento, marcar o perfil @meninodaimaginação nas redes sociais e acompanhar o sorteio, que será realizado durante o evento de lançamento.

O projeto “Menino da Imaginação” foi realizado com recursos da Lei Complementar 195 de 2022 (Lei Paulo Gustavo), selecionado por edital público promovido pela Prefeitura Municipal de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Leia + sobre Famosos, artes e música

SERVIÇO

Lançamento do mangá “O Menino da Imaginação”

Data: 23/11, a partir das 11 horas

Local: Biblioteca Municipal de Americana – Praça Comendador Muller, 172, Centro

Evento gratuito

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP