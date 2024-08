Lançamentos no streaming para setembro

Veja principais lançamentos das plataformas de streaming para setembro

Giselle dos Santos arrasa como Musa da Ponte Preta

Ela é linda, sexy, possui um olhar sedutor e corpo invejável. Estamos falando da modelo e empreendedora Giselle dos Santos, que faz enorme sucesso nas redes sociais com seu corpo escultural e ela resolveu se inscrever ao posto de “Musa da Ponte Preta” pelo concurso Musa do Brasileirão.

Além do streaming – Dona de um corpo escultural, ela diz que é competitiva consigo mesma e a única pessoa que vai conviver o resto da vida será ela mesma. "Agora que descobri um mundo que jamais pensei que me envolveria, me entreguei e quero mais! Quero bis!", dispara.

A Musa da Macaca diz que é uma mulher destemida e que medo não existe em seu vocabulário, além de adorar viajar, trabalhar , dançar, ler, malhar, curtir a vida da melhor forma como se não houvesse fim. Por isso, a loira adora publicar cliques sempre exibindo suas belas curvas e revelou como está sendo representar a Ponte Preta como musa.

“Sempre tive receio de participar de concursos, mas quando vi o Musa do Brasileirão, não hesitei e me inscrevi para realizar um sonho que eu tinha. Estou adorando participar e representar a Ponte Preta como musa do time. Me sinto orgulhosa e honrada!”, disse a gata que é natural de Niterói, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a loira faz sucesso com seus cliques ostentando toda sua beleza e seu corpo escultural através do seu Instagram oficial @giselledossantos.musa, onde pode curtir suas lindas fotos.

