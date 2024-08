Agora estamos na Região Turística do Bem Viver paulista

A Região Turística do Bem Viver é muito especial para o nosso Estado de São Paulo e envolve sete municípios: Americana, Campinas, Elias Fausto, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré. Com dois milhões de habitantes, este destino é surpreendente pela qualidade de vida, pelos atrativos turísticos e fica distante de 97 a 135 km da Capital. Todos os segmentos do Turismo passam por estes municípios com muita emoção, oferecendo lazer e diversão na Festa do Peão Boiadeiro, por exemplo; inúmeras trilhas para o Turismo de Aventura e Ecológico; a música pela Orquestra de Violas Paraíso do Verde; a história contada no Museu da Imigração e, dentro, do turismo religioso e de eventos, a Estância Árvore da Vida é o destaque.

Tem mais: esta região é contemplada com o Aeroporto Internacional de Viracopos que fica situado em Campinas. Localizado a 17 quilômetros do centro de Campinas e a 95 quilômetros do centro de São Paulo, este aeroporto é o segundo principal terminal aéreo de cargas do país. Conta a história que no local hoje ocupado pelo aeroporto, havia um bar onde tropeiros se encontravam para “virar copos”, descansar e trocar informações sobre viagens. “Viracopos” deu nome ao bairro e, posteriormente, ao aeroporto.

Dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), junto às Administrações Aeroportuárias, mostram que no primeiro semestre de 2024 o movimento de passageiros domésticos e internacionais superou os 5,8 milhões. E houve, no mesmo período, 58.884 voos entre domésticos e internacionais. Intensa movimentação para esta região.

Com certeza o município de Americana é referência no Turismo Regional, especialmente por três motivos: sua vocação comercial, a Festa do Peão e o Roteiro de Boteco. O Café Caipira é mais um atrativo cultural da cidade e lembra a história do povo do interior paulista. O projeto trabalha a cultura de raiz, no intuito de manter viva a tradição caipira da região.

Quando o tema é turismo de compras e lazer, o destaque é o Shopping D. Pedro, conhecido como o quarto maior shopping do Brasil, pois é um completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas. É grande! Já a Torre do Castelo é um icônico monumento de Campinas.



Trata-se de uma antiga caixa d’água inaugurada em 1940, com 27 metros de altura e capacidade para 250 mil litros de água, que se destaca por sua localização como pela arquitetura singular. Esse reservatório que se tornou um símbolo da cidade fica na rotatória do final do prolongamento da Avenida Andrade Neves.

Já em Elias Fausto, o grande atrativo é o passado cafeeiro do município, que ainda preserva grande parte dos casarões dos barões do café, além de possuir muitas áreas verdes para lazer e prática de atividades esportivas. Bom ressaltar que este destino tem uma área de mais de 202 km², rica em belezas naturais, trilhas para o turismo de aventura e ecológico que proporcionam um contato ímpar com a natureza.

Muito tempo antes de o Brasil ser descoberto pelos portugueses, a área que compreende a cidade de Monte Mor já era conhecida e habitada por indígenas Tupi-Guarani. Vestígios desta cultura, como fragmentos de cerâmica e material lítico (rochas e minerais) foram encontrados em escavações sistematicamente realizadas nos sítios Tapajós e Rage Maluf a partir de 1971.

Conhecida como “Paraíso do Verde”, Nova Odessa possui uma média de 15 árvores para cada habitante, e mais de 30 metros quadrados de área verde para cada morador – o dobro do recomendado pela ONU. As áreas verdes são o grande destaque desse município, como, por exemplo, o Largo das Flores, jardim temático com 10 mil m² de área dedicada às plantas floríferas herbáceas.

Os parques são os grandes atrativos de Santa Bárbara D´Oeste e o mais famoso deles é o recém-reformado Parque dos Ipês, que possui 7,2 hectares de área verde localizados bem no centro da cidade. Destaque para o Teatro Municipal de Santa Bárbara, fundado em 1994, que leva o nome de um pioneiro do teatro no interior paulista, Manoel Lyra, dedicou sua vida a arte dramática e a difusão do teatro de forma apaixonada e incansável. Outro destaque é para a famosa festa anual realizada ao redor do cemitério dos americanos em um único dia, no mês de abril, podendo, além de divertir-se na festa, visitar o cemitério e conhecer um pouco da história da cidade. A festa é realizada pelos descendentes dos imigrantes sulistas que vieram ao Brasil após a Guerra Civil Americana. Os homens vestem-se de soldados confederados e as mulheres com roupas da época.

Famosa pelo turismo rural, Sumaré possui atrativos com o Paraíso das águas (ou Expo Águas Sumaré), parque que reúne atrações aquáticas para toda a família. Também se destacam o Horto Florestal, a Estação Ferroviária, a Represa Marcelo Pedroni, onde turistas se reúnem para banhos relaxantes.

No segmento de turismo religioso e de eventos, a Estância Árvore da Vida é considerada o maior centro de convenções da América do Sul em recinto fechado com ar-condicionado, com área construída de 12 mil metros quadrados, vários auditórios, um deles para cinco mil pessoas sentadas, infraestrutura de hospedagem, parques, jardins e lagos reservados para recreação, lazer e convivência social.

