Lei Aldir Blanc Americana: workshop orienta produtor cultural

A Prefeitura de Americana vai orientar produtores locais que estão se preparando para os editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB – Lei Federal 14.399/2022).

A Secretaria de Cultura e Turismo, realiza no próximo dia 19, às 19h, o “Workshop Cultura e Comunidade – Integração entre Agentes Culturais e Políticas Públicas”, evento acontece na Sala de Cinema do MAC (Museu de Arte Contemporânea), que fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293. Não é necessário fazer inscrição.

No encontro, os agentes culturais terão contato com profissionais das redes de Assistência Social e de Saúde, que apresentarão os serviços oferecidos na cidade, bem como as principais demandas da população por território.

O objetivo é sensibilizar e orientar a elaboração de projetos culturais que tenham relevância social, promovendo impacto na inclusão de pessoas com deficiência, idosos e outros grupos historicamente vulneráveis econômica e socialmente.

A atividade foi idealizada e organizada para atender a um dos critérios obrigatórios de avaliação de mérito cultural, conforme os modelos de edital e anexos disponibilizados pelo Ministério da Cultura.

Grana na lei Aldir Blanc

A adesão de Americana à PNAB foi autorizada pela pasta em novembro de 2023. A cidade recebeu R$ 1.598.135,13 para o fomento cultural em 2024.

A aprovação foi determinada com base nas metas obrigatórias estabelecidas no Plano de Ação Inicial, as quais englobam a implementação da Política Nacional de Cultura Viva (Lei Federal 13.018/2014) e a realização de Ações Gerais.

