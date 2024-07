Vereador autor da lei anti-rojões participou de festa com queima de fogos

Festança julina com balada, realizada por uma igreja do Parque Novo Mundo no último final de semana, contou com reclamações de moradores por conta da queima de fogos de artifício com muito barulho.

“Incoerente”, foi assim que uma moradora classificou o vereador Marcos Caetano, de Americana. Menos votado das últimas eleições, o parlamentar tenta a todo custo cair na graça da família Levak, que comanda a igreja, para ter apoio declarado no altar e tentar ser reeleito. Caetano precisará aumentar em no mínimo 100% sua votação para continuar na Câmara.

Ele foi o autor do projeto que virou Lei, que aumentou as restrições para a queima/soltura de fogos na cidade. Foi esse o motivo de ter sido chamado de incoerente, já que participou da soltura dos fogos sem denunciar, nos parâmetros da legislação.

A igreja conhecida por seus cultos pagos conseguiu o fechamento da Avenida Cillos para instalação de estrutura, estacionamento e praça de alimentação.