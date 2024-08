Leilões de decorados alto padrão tem produtos a partir de R$ 40

A Kwara, marketplace de leilão de bens e produtos, e a incorporadora e construtora de imóveis residenciais de alto padrão Cyrela, realizam dois leilões online de bens de apartamentos decorados, que contam com móveis, eletrodomésticos e utensílios em geral. Os leilões irão até os dias 28 de agosto e 2 de setembro, respectivamente.

Juntos, os leilões reúnem mais de 680 lotes, e oferecem itens como TVs, refrigeradores, lava e seca, fornos, lava louças, sofás, poltronas, louças, entre outros. Os lances partem de apenas R$ 40 e o desconto médio dos bens é de 90% em relação aos valores de mercado para produtos novos.

Os leilões online têm se mostrado uma alternativa eficaz e acessível para a aquisição de bens de qualidade a preços reduzidos. Além disso, o mercado de leilões online atrai um público diversificado, que busca desde oportunidades de negócios até a renovação de ambientes domésticos com itens premium a preços competitivos.

“Esses leilões não apenas oferecem vantagens financeiras, mas também promovem a sustentabilidade ao incentivar a reutilização de bens de alta qualidade que, de outra forma, poderiam ser descartados” declara o CEO da Kwara, Thiago da Mata. “Para aqueles que buscam equipar suas residências ou empresas, há inúmeras oportunidades disponíveis.”

Além dos leilões dos itens da Cyrela, a Kwara também tem diversos outros leilões em andamento, com produtos de alto padrão com até 95% de desconto em relação ao preço de mercado.

Entre eles está o leilão de veículos do Grupo Fleury, com itens como motocicletas e carros e valores a partir de R$ 3.656,00, e também o leilão de itens de imóveis decorados da incorporadora Eztec – mais de 180 lotes com valores a partir de R$ 50.

