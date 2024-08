O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) usou as redes sociais para acusar os opositores de produzirem fakenews contra seu governo e a vereadora Márcia Rebeschini (União).

Leite disse que o jornal de Nova Odessa, ‘a mando do Bill (Vieira de Souza, ex-prefeito e hoje PL) estaria inventando que o governo dele estaria com estudos para implantar Zona Azul na cidade.

O prefeito disse que quem tentou colocar Zona Azul na cidade foi Bill em seu último mandato. Leitinho gravou o vídeo junto com Márcia, fiel defensora do governo que busca a reeleição na cidade.

MP arquiva denúncia contra obra da ponte anti alagamentos no São Manoel/23 de Maio

A promotora de Justiça Mariana Bernardes Andrade e Silva determinou o arquivamento, por falta de irregularidades, de uma representação (ou “denúncia”) anônima de 2023 contra a Prefeitura pela construção da nova ponte sobre o Córrego Capuava entre o Jardim São Manoel e o Conjunto 23 de Maio.

Realizada em 2022 de forma emergencial devido ao risco de colapso e desabamento da estrutura antiga, a obra da nova ponte resolveu o histórico problema dos alagamentos do Parque Linear do 23 de Maio sempre que chovia forte.

Ao determinar o arquivamento do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil instaurado para “apurar supostas irregularidades na contratação emergencial para reforma da ponte da Rua Sigesmundo Andermann”, aberto ano passado após a denúncia apontada agora como infundada, a representante do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) fez vários apontamentos.

