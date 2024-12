O prefeito Leitinho Schooder e seu vice Alessandro Miranda (o Mineirinho) conheceram nesta quarta-feira (04/12/2024) o projeto da nova loja da Rede de Supermercados Crema em Nova Odessa. Com investimento total estimado em R$ 45 milhões e a criação 360 empregos diretos e indiretos, a 4ª loja da rede fica no cruzamento das avenidas Rodolfo Kivitz e São Gonçalo e deve ser inaugurada em novembro de 2025.

A “planta” da loja, a mais moderna da rede, foi apresentada pelo diretor Antonio Aparecido de Melo, pelo gerente de Operações Rogério Ferrari e pelo engenheiro Alessandro Cortez, da Gadi Cortez Engenharia. Também estava presente o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.

Em um terreno de 20 mil metros e construído em parceria com a Midas Incorporadora e Administradora Ltda, o novo Crema em Nova Odessa terá 8,8 mil metros de área construída, 270 vagas de estacionamento, área de vendas de 3,6 mil metros e 29 caixas (mais 4 caixas automatizados), além de 10 lojas e prestadores de serviço independentes – seguindo o conceito de “mini mall”. Haverá entradas e saídas de veículos e pedestres em ambas as avenidas (a São Gonçalo foi recentemente duplicada no trecho pela Prefeitura).

Leia + sobre política regional

“Vai ser a loja mais moderna da rede. Um exemplo de limpeza, organização, conforto e qualidade para os nossos clientes. É um conceito diferente, para trazermos as famílias, para transformar as compras em um passeio. As pessoas vão querer ficar dentro dessa loja”, garantiu Antonio Aparecido.

Fala Leitinho

“Eu moro nessa região. Ali temos um comércio forte, o Corpo de Bombeiros, condomínios e muitos bairros consolidados. É uma das entradas da cidade, avenidas tão importantes para nossa cidade quanto a Ampelio Gazzetta e a Carlos Botelho. É um ponto estratégico para nosso desenvolvimento, e esse supermercado modelo do Crema vai ser um sucesso, com certeza”, apontou o prefeito Leitinho.

“Esse empreendimento vai valorizar ainda mais essa região da cidade. E mais concorrência e opção de compras sempre é bom para o consumidor. Um projeto desses deixa nossa cidade mais bonita, mais desenvolvida e atrativa para outros empreendimentos, atraindo mais investimentos e geração de emprego”, completou o vice-prefeito Mineirinho.

As três lojas existentes da rede estão localizadas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste – cidades que são acessadas exatamente pela Rodovia Rodolfo Kivitz, região onde também se encontram diversos condomínios residenciais de Nova Odessa, tornando-se um novo “eixo” de desenvolvimento da cidade. Uma quinta unidade deve ser inaugurara em Santa Bárbara até 2026.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP