Leitinho aposta em pacotaço de obras pra consolidar imagem

Prefeito Leitinho inaugura esta terça-feira 25/06 o Novo CTVP e Oficina de Costura e Fraldas Nova Odessa

O final do mês de junho e o início de julho de 2024 trazem grandes conquistas para a população de Nova Odessa. É que a atual gestão municipal, sempre preocupada em fazer sempre o melhor para os usuários dos serviços públicos, vai promover as entregas de obras essenciais e estruturantes para o desenvolvimento sustentável da cidade a longo prazo, que beneficiarão diretamente milhares de munícipes – e, no caso do Parque Municipal da Crianças, turistas também. Confira abaixo o calendário de algumas dessas inaugurações.

● Novo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) e Oficina de Costura e Fraldas

Terça-feira, 25 de junho de 2024, às 9h

Rua Flamboyant, nº 933, Jardim Capuava

Localizado em um terreno municipal no Jardim Capuava, o novo prédio tem 500 metros quadrados de área construída foi viabilizado pela atual gestão municipal através de uma parceria com a iniciativa privada. Ele foi construído pela Urba MRV como contrapartida ao Município pela reaprovação, em 2021, do empreendimento habitacional e comercial Vila América. A Urba investe aproximadamente R$ 36 milhões em Nova Odessa.

Trata-se da retomada de um programa municipal de muito sucesso que já existiu entre os anos 1990 e 2000, de caráter social e voltado à capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e geração de emprego e renda para famílias em situação vulnerável da cidade. O antigo CTVP formou centenas de profissionais e ficava, até os anos 2010, onde hoje é a Secretaria Municipal de Saúde, a Farmácia Central e o Setor de Alimentação Escolar, atrás da Prefeitura.

● Reforma do Conselho Tutelar

Quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 9h

Rua São Paulo, nº 55, Jardim São Jorge

A Prefeitura de Nova Odessa finalizou este mês a reforma completa da sede do Conselho Tutelar, situada na Rua São Paulo, na “entrada” do Jardim São Jorge. A obra foi viabilizada pela gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) através de uma contrapartida da iniciativa privada à autorização para implantação de um loteamento residencial na cidade, o Jardim Barzan.

Segundo a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Lara Netto, a reforma inclui a recuperação do telhado, a recuperação dos banheiros (com reparos hidráulicos, a troca de revestimento, pintura e colocação de espelhos) e a limpeza do piso.

Foi realizada ainda a modernização de itens das redes elétricas (incluindo iluminação) e hidráulica e feita uma nova pintura interna e externa, bem como a execução de um projeto de combate a incêndios, incluindo instalação de novos extintores.

● Inauguração do DBEA (Departamento Municipal de Bem-Estar Animal)

sexta-feira, 28 de junho de 2024, às 9h

Avenida Brasil, s/n, Parque Fabrício

O novo Departamento de Bem-Estar Animal de Nova Odessa será um ambulatório veterinário para pets de famílias de baixa renda da cidade, bem como para casos de emergência envolvendo animais acidentados em vias públicas ou bichos silvestres resgatados ou capturados pelas polícias ambientais.

O projeto final do Bem-Estar Animal possui um amplo estacionamento, recepção, consultórios, centro cirúrgico, pós-operatório e ambulatório e foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura de Nova Odessa, com apoio da equipe do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde.

A construção da unidade foi viabilizada como contrapartida ao Município de um novo condomínio horizontal de casas de alto padrão pela Apuamã Empreendimentos e Participações Ltda. Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, a unidade vai ter mais de 400 metros quadrados de área construída em um investimento estimado em cerca de R$ 1,2 milhão.

● Inauguração do Parque Municipal das Crianças

Domingo, 30 de junho de 2024, às 9h

Avenida Brasil, s/n, Parque Fabrício

Localizado numa área pública de 10,5 mil metros quadrados, a área de lazer foi viabilizada pela atual gestão municipal através de uma parceria com a iniciativa privada – uma contrapartida da Midas Incorporadora e Administradora Ltda. Com investimento total estimado em cerca de R$ 5 milhões, o local promete ser o “point” de lazer e atração de turistas para a cidade.

Elaborado pela equipe da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento do Município, o projeto do grande parque público foi aprimorado e detalhado, contando com área de descanso, sanitários, área de piquenique, quadra poliesportiva, quadra de areia, administração, campo de futebol, pet place, fonte interativa, praça de alimentação, xadrez gigante, playground baby (para crianças de 2 a 5 anos), playground kids (6 a 12 anos), playground inclusivo (para crianças portadoras de necessidades especiais), jardim de contemplação e a Casa na Árvore.

