Prefeito Leitinho confirma transferência da Coopersonhos para novo e moderno galpão viabilizado junto ao ‘Recicla Junto’

Mais notícias da cidade e região

Durante encontro de prestação de contas da 2ª etapa do Programa “Recicla Junto” realizado na última quinta-feira (21/11/2024) na sede da Ambipar Environment, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) confirmou a mudança em breve da Coopersonhos (Cooperativa de Serviço e Produção de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Nova Odessa) para um novo galpão, totalmente adequado e equipado para as atividades de reciclagem, situado no Parque Industrial Fritz Berzin.

A melhoria foi viabilizada graças à parceria entre Prefeitura de Nova Odessa, Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas, do qual Nova Odessa é a cidade-sede) e a Ambipar, multinacional brasileira que é referência em soluções ambientais. A iniciativa conta ainda com apoio das empresas Tetra Pak, Dow e CBA (Companhia Brasileira de Alumínio).

Atualmente, a Coopersonhos funciona em um antigo barracão do Jardim Conceição. Fundada no início dos anos 2000, a cooperativa recebe apoio do Município, incluindo um caminhão e motorista para auxiliar no trabalho dos recicladores. São cerca de 10 cooperados hoje em dia.

Locado pelo Município, o novo espaço está em fase final de adequações e montagem, incluindo três equipamentos viabilizados pela iniciativa privada – uma esteira, uma prensa e um guincho. Os cooperados também recebem treinamento e suporte técnico do projeto, visando maior segurança e produtividade do processo de recebimento, separação e processamento dos recicláveis para venda.

Além de Leitinho, participaram o prefeito de Elias Fausto e presidente do Consórcio, Maurício Baroni, executivos da multinacional, promotores do GAEMA, vereadores, técnicos das prefeituras e dirigentes sociais das próprias cooperativas beneficiadas pelo “Recicla Junto” – incluindo Noêmia de Oliveira, da Coopersonhos de Nova Odessa.

“O ‘Recicla Junto’ é um projeto muito importante para as cidades que compõem o Consimares. Já temos cinco cooperativas de recicladores apoiados por esta linda iniciativa, uma parceria do Poder Público com a Iniciativa Privada que está dando certo, gerando emprego e renda para muita gente e ajudando as prefeituras na questão da coleta seletiva e da reciclagem. Temos que apoiar sempre parcerias como esta”, afirmou o prefeito Leitinho aos presentes.

“Ali vamos dar dignidade para os nossos recicladores cooperados, renda e também respeito, que é o que essas famílias mais precisam. Estou muito feliz em participar desse momento histórico aqui em Nova Odessa, para construímos juntos um futuro melhor para nossos filhos e netos através da reciclagem”, completou o prefeito novaodessense.

Para Noêmia de Oliveira, a mudança de endereço da Coopersonhos para o novo galpão, muito mais adequado e moderno, “significa muito para a cooperativa e as mães de família que trabalham lá”. “Gostaríamos de agradecer o apoio do pessoal do Consórcio, da Ambipar e da Prefeitura de Nova Odessa por essa parceria, porque a coleta seletiva é um trabalho essencial para a cidade e gera emprego e renda para os nossos cooperados. A Cooperativa é tudo para mim”, completou.

Criado há pouco mais de um ano, o Programa Recicla tem como principal objetivo promover a coleta seletiva e a destinação correta de resíduos sólidos recicláveis nos municípios do Consórcio, desviando esses materiais do aterro sanitário e do descarte inadequado.

Já são cinco cooperativas de reciclagem apoiadas pelo Projeto, que adotam em suas operações modelo pioneiro de coleta seletiva e economia circular desenvolvido e executado pela Ambipar. A ação contribui significativamente com a coleta seletiva na região, organiza a cadeia de reciclagem e fomenta a economia circular, de forma humanizada, com mais geração de trabalho, renda e respeito ao profissional da reciclagem.

“Estamos buscando recursos junto à iniciativa privada e mobilizando diversos atores para a responsabilidade compartilhada da logística reversa, buscando a redução drástica do aterramento de resíduos”, completou Mimo Ravagnani, superintendente do Consórcio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP