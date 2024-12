Leitinho faz balanço do mandato e aponta novos desafios

Cláudio José Schooder, conhecido desde a infância como Leitinho, encerra neste dia 31 de dezembro de 2024 seu primeiro mandato já reeleito – e com votação recorde – para um segundo período como prefeito de Nova Odessa, que ele assume logo na manhã do dia 1º de janeiro de 2025 ao lado do seu vice Alessandro Miranda, o Mineirinho.

Mas não só isso: Leitinho tem dito que, apesar dos desafios ainda pela frente, termina seus primeiros 4 anos no cargo com sensação de missão cumprida, por ter feito “mais do que imaginávamos ser possível, e mais do que propomos” no Plano de Governo 2021-2024. E os objetivos para os próximos 4 anos também são arrojados.

“Eu e meu vice-prefeito Mineirinho fomos eleitos num período muito conturbado da nossa história, no pior momento da pandemia. Tínhamos dois objetivos prioritários, que eram fazer uma UTI e viabilizar uma nova represa, porque a última feita na cidade tem mais de 30 anos. A UTI está aí, inauguramos neste ano (2024) o que muita gente dizia ser impossível, e já salvamos muitas vidas lá. E a área para a represa está comprada e paga, não vai gerar precatório pra Prefeitura no futuro, e já temos a obra encaminhada”, relembra o prefeito novaodessense.

Outra grande realização da gestão Leitinho-Mineirinho, está intangível, é a retomada do clima de tranquilidade e confiança no próprio Poder Público, especialmente perante os servidores municipais. Tanto pelo perfil do gestor (Leitinho é servidor público de carreira na vizinha Sumaré) quanto pelas conquistas da categoria nestes 4 anos, em itens como recomposição salarial, aumento das equipes, reajuste da Cesta Básica e valorização em geral.

Leitinho também lembra com muito carinho de um projeto pioneiro de sua gestão, no início de 2021 (no auge da pandemia), que teve grande impacto social: o Programa NOS (Nova Odessa Solidária), auxílio emergencial municipal pioneiro que pagou R$ 600,00 a mais de mil famílias, a grande maioria chefiadas por mulheres.

Mas, entre 2021 e 2024, houve avanços em todas as áreas prioritárias da Prefeitura.

A Rede Municipal de Saúde, por exemplo, ganhou novas unidades, como duas Farmácias descentralizadas, a UBS do Nossa Senhora de Fátima (que era um prédio vazio no início de 2021), o PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Alvorada, o CRI (Centro de Referência em Infectologia) e o CRESAM (Centro de Saúde da Mulher) no São Jorge – além da primeira grande reforma do Hospital e Maternidade Municipal em 30 anos, a nova Central de Ambulâncias 192 (com 5 viaturas 0 km) e, é claro, a nova UTI.

A Rede Municipal de Educação passou por uma revolução, adotando diversas novas tecnologias e passando a oferecer uma Educação Tecnológica aos 5,3 mil alunos atendidos.

21 das 26 unidades escolares foram reformadas ou ampliadas, as salas de aula ganharam lousas digitais conectadas à Internet, houve adoção de aulas de Robótica e Educação Empreendedora. Os kits de material didático foram ampliados para os bebês das creches, e a Rede ganhou sistema de apostilas – como nas escolas particulares.

Mas o programa que mais traz orgulho ao olhar de Leitinho é o de uniformes escolares gratuitos, adotado em 2023. Desde então, cada aluno ganha anualmente um kit de 12 peças de verão e inverno, avaliado em cerca de R$ 600,00.

“É lindo ver nossos alunos todos uniformizados, com as mesmas peças, todas de muita qualidade. Além de um apoio financeiro importante para essas famílias, o uniforme traz segurança para as crianças e igualdade entre elas. Assim elas podem se concentrar no que importa: estudar e brincar”, lembra o prefeito, que criou uma relação toda especial com as crianças da Rede, que fazem festa e contam seu nome a cada visita, ou mesmo quando veem Leitinho na rua.

Outra área que evoluiu muito na Gestão Leitinho-Mineirinho foi a Segurança Pública. Além da criação da pasta, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi reequipada, com novas viaturas, armas e equipamentos, e ampliada, com contratação de 10 novos agentes (+23% do efetivo). Não à toa Nova Odessa foi apontada pelo Instituto Sou da Paz como a 3ª cidade mais segura do Estado de São Paulo em 2023.

E, ainda em 2023, foram viabilizadas e inauguradas as unidades locais do Corpo de Bombeiros da PM-SP e do Poupatempo Paulista (este último, reunindo ainda outros 9 serviços ao cidadão no mesmo prédio).

Na área de Segurança Hídrica, além de garantir a construção da nova Represa Recanto 4, a atual gestão alcançou um marco histórico: graças à instalação da rede de água no Pós-Anhanguera e à conclusão da ETA 2 (Estação de Tratamento São Gonçalo), Nova Odessa alcançou em 2023 a universalização do atendimento.

E a lista de realizações prossegue. A Prefeitura inaugurou apenas em 2024 o novo e inédito Departamento de Bem-Estar Animal, a pavimentação das Chácaras Reunidas Anhanguera e a duplicação da Avenida São Gonçalo. 100% do parque de Iluminação Pública está sendo substituído por luminárias de LED, mais luminosas e econômicas, e as crianças – sempre elas – ganharam o Parque Municipal das Crianças na Avenida Brasil.

E a lista poderia continuar. “Só podemos agradecer a Deus por ter permitido que a gente realizasse tanta coisa em tão pouco tempo, ao apoio dos nossos servidores e ao reconhecimento da população, que nos deu em outubro 21.565 votos para continuarmos trabalhando por um futuro digno e sustentável para essa cidade que tanto amamos”, completou Leitinho.