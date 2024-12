Nova Barra Gov.br simplifica ainda mais o acesso a serviços digitais

Você conhece a Nova Barra Gov.br? Lançada nesta quinta-feira, 19 de dezembro, ela integra uma iniciativa que visa padronizar e simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços digitais oferecidos pelo governo federal. A novidade uniformiza os principais portais governamentais com um cabeçalho que disponibiliza atalhos para serviços essenciais ao cidadão.

Desenvolvida pelo Serpro para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a nova barra de navegação é um dos componentes do Design System do Governo Federal (DSGov), um conjunto de padrões, diretrizes e recursos criados para padronizar e facilitar o desenvolvimento de interfaces digitais, garantindo consistência visual, funcional e de usabilidade.

“O Gov.br foi desenvolvido para simplificar a vida das pessoas. Esta nova funcionalidade é prática e acessível, possibilitando a todos e todas encontrarem com mais rapidez alguns dos serviços mais relevantes”, explicou o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. “A nova barra simboliza um avanço na centralização das informações, o que proporciona uma experiência digital simples e eficiente”, acrescentou.

O que há de novo?

Os portais que passarem a adotar o componente vão exibir um botão novo, localizado no cabeçalho da página ao lado do botão de login do Gov.br ou do nome do cidadão, caso ele esteja logado. Esse botão é um quadrado formado por nove quadrados pequeninos que, ao ser clicado, abre um menu flutuante de serviços e informações rápidas.

A partir desse botão, o cidadão vai poder fazer de forma direta com apenas um clique:

Acessar sua carteira de documentos digitais

Assinaturas digitais de documentos

Consultar a lista de apps e sistemas de governo

Emissão de certidões

“Além disso, a barra vai ser constantemente atualizada para receber novas funcionalidades úteis para o usuário”, afirma Luiz Tomé Dantas, gerente de negócio do Serpro. Segundo ele, a proposta dessa solução é reunir os serviços rápidos mais utilizados em um único componente que poderá ser acoplado em portais de governo, evitando a replicação de códigos e esforços e mantendo uma identidade alinhada com o DSGov.

