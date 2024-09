Um jovem foi preso por tráfico de drogas na última terça-feira (10) na Rodovia Anhanguera em Sumaré.

A ação da Polícia Militar Rodoviária aconteceu por volta de 10h na altura do km 114. As equipes do TOR e de Ações Especiais com Cães (Baep), realizaram uma operação conjunta na fiscalização de ônibus interestadual, com vistas a ilícitos penais.

O rapaz de 23 anos foi abordado o ônibus de placas SHX1F26, pertencente à empresa Artes Transportes, com itinerário São Paulo a Matias Cardoso (MG).

Durante busca no interior do ônibus foram feitas entrevistas com os passageiros para verificar passagens e itinerários, sendo que mais precisamente na poltrona 31, estava o passageiro E.

O que durante entrevista foi indagado sobre seu destino, informando estar a caminho de casa em Matias Cardoso.

Indagado ainda se possuía bagagens disse que só tinha uma mochila pequena de mão, na cor azul, e que em seu interior não havia roupas, apenas alguns conectores eletrônicos.

Assim com o apoio do Canil do 1º BAEP, foi feita a varredura da referida bolsa onde o cão K-9 Conan indicou, e a equipe TOR localizou várias caixas pequenas, embrulhadas com fitas adesivas e jornais, contendo várias porções com substâncias orgânicas aparentando ser maconha.

Prisão com drogas

Foi dada voz de prisão em flagrante ao infrator e a ocorrência encaminhada ao 3º DP de Sumaré, onde o indiciado permaneceu à disposição da justiça.

Durante apresentação foi feita a contabilidade do entorpecente, totalizando 1500 porções, pesando aproximadamente 2,5 Kg.

