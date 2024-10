Liam Payne, ex-One Direction, cai de 3o andar e morre, na Argentina

O cantor Liam Payne, ex membro da boy band inglesa One Direction, morreu esta quarta-feira depois de cair de 3o andar do hotel onde estava em Buenos Aires.

Sua morte assustou a cidade e o mundo da música.

Segundo o jornal La Nacion, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Luto por Liam Payne

Hoje nos despedimos do cantor e compositor Liam, ex-integrante do One Direction. O mundo da música está de luto e vai sempre se lembrar de seu trabalho e talento! Descanse em paz, Liam.

