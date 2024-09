LinkedIn Top Startups traz as 20 em alta no Brasil

O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, acaba de lançar a oitava edição da lista Top Startups, que reconhece as vinte empresas que mais se destacaram no último ano no Brasil.

O estudo vem com base em análises de dados exclusivos da plataforma, guiados por quatro pilares principais: crescimento de oportunidades de emprego, engajamento de usuários com a empresa e seus funcionários, interesse dos profissionais do mercado pelas vagas disponíveis e atração dos melhores talentos.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Em um momento marcado por rápidas mudanças, essas startups estão se adaptando e reinventando seus produtos e serviços – e não apenas seguem encontrando formas de crescer em meio à incerteza, mas também demonstram potencial para atrair investimentos e talentos excepcionais.

A lista de startups contempladas na nova edição de 2024, liderada pelo time editorial do LinkedIn Notícias, ajuda os profissionais a descobrirem empresas resilientes em uma ampla gama de setores, como serviços financeiros, benefícios, tecnologia, entretenimento, entre outros.

Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil, afirma que

“As startups contempladas na edição deste ano foram especialmente escolhidas por estarem moldando o mercado em várias frentes, com destaque para as fintechs, que continuam revolucionando os serviços financeiros e ocupando o topo das listas das últimas edições.

No campo da tecnologia, o desenvolvimento de software e consultoria de TI ganham espaço também, atendendo à demanda por transformação digital e eficiência operacional.

O setor de saúde também está cada vez mais à frente da transformação, com startups focadas em otimizar o atendimento e a experiência dos pacientes. Podemos dizer que as startups no Brasil estão permeadas por um ambiente de inovação, destacando a capacidade dessas empresas de se ajustarem às necessidades do mercado e de liderarem o caminho para o futuro”.

Conheça a lista de Top Startups 2023:

Mais detalhes sobre a lista completa podem ser encontrados aqui.

Metodologia

O LinkedIn avalia as startups com base em crescimento e demanda — dois atributos-chave que são sinônimos de startups de sucesso. Analisamos dados exclusivos do LinkedIn em quatro pilares:

Crescimento do emprego: Aumento percentual do número de funcionários ao longo do período da metodologia, que deve ser no mínimo 10%

Engajamento: visualizações e seguidores de não funcionários da página da empresa no LinkedIn, bem como quantos não funcionários estão visualizando funcionários dessa startup.

Interesse no trabalho: taxa pela qual as pessoas visualizam e se candidatam a empregos na empresa, incluindo vagas remuneradas e não remuneradas.

Atração dos melhores talentos: quantos funcionários a startup recrutou de qualquer empresa global do LinkedIn, como porcentagem da força de trabalho total da startup. Os dados são normalizados em todas as startups elegíveis.

A metodologia foi aplicada de 1 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024.

Para se qualificarem, as empresas devem ser privadas e independentes, ter de 30 a 50 (ou mais) funcionários(as), ter 7 (ou menos) anos desde a fundação e serem sediadas no país da lista em que aparecem. Excluímos todas as empresas de contratação, “think tanks”, empresas de capital de risco, escritórios de advocacia, empresas de consultoria de TI e gestão, organizações sem fins lucrativos e entidades filantrópicas, aceleradoras e estatais. Startups que tenham demitido 10% (ou 20% dependendo do país) ou mais de sua força de trabalho dentro do prazo da metodologia, com base em anúncios públicos, também não são elegíveis. Essas decisões são tomadas pela equipe do LinkedIn Notícias tendo como base declarações da empresa ou informações de fontes confiáveis.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 1 bilhão de usuários, sendo deles 75 milhões de brasileiros. Ajudamos a conectar os profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para todos os usuários do mercado de trabalho.