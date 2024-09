Como a tecnologia entra no debate das eleições

Em estudo inédito lançado nesta quarta-feira (25), o Reglab faz um mapeamento das propostas em inovação e tecnologia dos principais candidatos das 5 maiores capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte.

Confira a pesquisa sobre tecnologia completa neste link.

A pesquisa, intitulada Cidades do Amanhã – Inovação e Tecnologia nas Eleições Municipais de 2024, analisou os programas de governo de 13 candidatos nessas cidades e identificou promessas em quatro áreas:

Ciência, tecnologia e inovação Inclusão digital Cidades inteligentes Empreendedorismo e startups

A análise quantitativa e qualitativa buscou entender a forma na qual os temas de inovação e tecnologia são tratados nas corridas eleitorais de 2024. “Mesmo focando em apenas cinco cidades, a pesquisa pinta um quadro do que os formuladores de políticas públicas estão pensando sobre estes temas. E o retrato diz que a discussão sobre essas questões está crescendo e veio para ficar”, disse Pedro Henrique Ramos, fundador e diretor-executivo do Reglab. Algumas das principais conclusões do estudo foram:

Entre 13 candidatos analisados, há 147 propostas sobre inovação e tecnologia – um número expressivo que mostra que os temas ganharam espaço na política municipal

A área de cidades inteligentes teve maior foco, com 46% das propostas

Inteligência Artificial é um tópico mencionado explicitamente em pelo menos 17 propostas, com destaque para Fortaleza

Propostas relacionadas ao empreendedorismo tecnológico e startups representam o menor volume entre os temas (15%). “As poucas propostas nesta área podem refletir a retração dos investimentos de capital de risco no país”, disse Ramos.

Entre as cinco cidades analisadas, quatro (a exceção foi São Paulo) tiveram ao menos uma proposta de videomonitoramento com reconhecimento facial, tema amplamente discutido no debate público.

10 propostas são focadas em conectividade, o que sugere que ainda há desafios relevantes de infraestrutura digital nas principais capitais

Fortaleza apresenta o maior número de propostas. Por outro lado, Belo Horizonte tem o menor número.

O documento também conta com uma tabela de transparência metodológica, que explica o passo a passo de como a pesquisa foi produzida. O anexo segue os moldes de grandes publicações científicas internacionais, como a Nature, e permite que outros pesquisadores possam confirmar a credibilidade do estudo.

O estudo é o primeiro publicado pelo Reglab, lançado no início de setembro. O think tank chegou ao mercado para apontar tendências e ajudar no desenvolvimento dos setores de tecnologia e mídia. O centro de pesquisas é um braço do escritório Baptista Luz Advogados e produzirá pesquisas próprias e encomendadas por clientes, como plataformas de tecnologia, associações empresariais e companhias de mídia. Confira o site reglab.com.br/ para mais informações.