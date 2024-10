A live desta terça-feira do NovoMomento e Jornal Americanense traz 3 candidatos fortes a vereador de Americana

Dois vereadores em 1o mandato Lucas Leoncine (PSD) e Juliana Soares (PT) e o ex-vereador e 3 vezes secretário Municipal Orestes Camargo Neves (Podemos).

Orestes busca voltar à Câmara em uma chapa bastante forte que é puxada pelo vereador Leco Soares e tem outros nomes de peso na disputa.

Leoncine tem apoios de peso e está no PSD que tem o campeão de votos da última eleição Jr Dias e também o vereador Fernando da Farmácia.

Juliana é o único nome de esquerda da cidade e trabalha para ampliar a bancada sendo a principal puxadora de votos da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV.

Também participou do encontro o jornalista Thomaz Fernandes, que foi chefe da comunicação de Americana no governo Omar Najar e no começo do governo Chico Sardelli.

