Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana lança podcast no Outubro Rosa

Ao longo deste mês, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana exibe uma série de entrevistas gravadas com pacientes da Oncologia no podcast Minha história #PodInspirar. A iniciativa faz parte da campanha do Outubro Rosa realizada pela Cooperativa com o propósito de promover o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o de maior incidência em mulheres no mundo todo.

Conduzidas pela superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, Carla Eliana Bueno, as gravações trazem relatos de 13 pacientes, de diferentes idades e profissões, sobre a descoberta do câncer, a jornada de desafios e superações durante o tratamento e a importância de comemorar vitórias e de contar com a rede de apoio.

“Receber o diagnóstico do câncer me fez perder o chão. Você se prepara para muitas coisas, menos para ficar doente. São muitas mudanças, mas com o tratamento e o apoio vamos superando a cada dia”, disse a paciente Vanessa Neves, uma das entrevistadas.

Já a paciente Letícia Alves Milan contou que sempre teve um lema para enfrentar os desafios do tratamento: “Não olho para trás, só para a frente. Minha escolha é sobreviver e poder contar com a minha família, que sempre esteve junto, foi fundamental”.

Esse é o sexto ano consecutivo em que a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana realiza ações especiais durante o Outubro Rosa: a data já foi celebrada com exposição, ensaio fotográfico, lançamento de livro e desfile de pacientes.

“As iniciativas do Outubro Rosa refletem nosso compromisso contínuo com a saúde e bem-estar de nossas pacientes. Ao longo desses seis anos, buscamos não apenas conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, mas também criar um espaço de acolhimento e inspiração, onde histórias reais possam tocar e motivar outras pessoas”, ressaltou o CEO da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Dr. Cesar Cielo.

O podcast Minha história #PodInspirar está disponível no Spotify e no canal do Youtube da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana. A iniciativa conta com o apoio do Tivoli Shopping e Intrax Mídias.

Diagnóstico precoce

Com origem em 1990, nos Estados Unidos, a campanha de prevenção ao câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa, é um movimento mundial que cresce ano após ano e tem a finalidade de incentivar mulheres a realizarem exames preventivos para aumentarem a chance de um diagnóstico precoce do câncer.

“Como na maior parte das doenças, no caso do câncer de mama, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais chances de o tratamento ser bem-sucedido. Conseguimos diagnosticar tumores antes deles se tornarem invasivos, com chance de cura próxima ao 100%. E quanto mais precoce o diagnóstico, menores as possibilidades de precisarmos de tratamentos mais agressivos”, destacou a médica mastologista e ginecologista da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Dra. Chaine Calil Canfour Franchi.

A médica reforçou ainda a importância do autoexame para identificar possíveis alterações na mama.

“Para fazer o diagnóstico, orientamos o autoexame, que consiste na palpação, geralmente após a menstruação, quando as mamas estão menos inchadas e doloridas, ou para quem não menstrua, numa data fixa, uma vez ao mês, sempre à procura de nódulos ou assimetrias. Retração da pele, vermelhidão, secreção pelo mamilo, principalmente transparente e com sangue, são sinais clínicos que necessitam de avaliação médica”, alertou.

Arrecadação

No mês de outubro, além de ressaltar a importância do diagnóstico precoce do câncer, a Unimed arrecadará pacotes de absorventes e desodorantes femininos, que serão destinados às mulheres assistidas pelos Fundos Sociais da região. A iniciativa visa oferecer apoio e destacar o autocuidado como prática fundamental para a preservação da saúde.

A coleta ocorre até 31/10, nas farmácias Droga Raia e sedes administrativas da Unimed em Americana e em Santa Bárbara d’Oeste. Em Nova Odessa, o ponto de coleta será o Unicoo Laboratório.

Em 2023, a ação resultou na arrecadação de 5 mil unidades de absorventes, que foram distribuídos para a Associação Americanense de Acolhimento (Aama), ao Serviço Especializado de Abordagem Social (Saes), que acolhe pessoas em situação de rua, e ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste.

