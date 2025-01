O empresário e produtor artístico Lucas Frigeri deve assumir o comando da Diretoria de Cultura de Nova Odessa nos próximos dias.

Ele vai substituir seu xará, Lucas Camargo, que anunciou a saída esta segunda-feira em longo texto de agradecimento ao prefeito Leitinho Schooder (PSD).

Outro nome próximo à pasta, Paulo Porto, se elegeu vereador em outubro.

Leia + sobre política regional

O governo Leitinho Schooder deve apresentar Frigeri nos próximos dias, mas ele já tem .

Lucas trabalhou na Paixão de Cristo

LF é da Catavento, empresa que, no ano passado, assumiu o desafio de reestruturar a Paixão de Cristo em Nova Odessa. O evento foi feito com nova roupagem e foi muito elogiado pelo ‘alto comando’ do governo Leitinho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP