Ex-comandante da PM de Americana, Mauro Luchiari Junior passou a ser alternativa do Republicanos para as eleições para prefeito da cidade em outubro.

Ele se aposentou oficialmente em 2020.

Ele iniciou a carreira na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1985, terminando os estudos em 1989, onde se formou Aspirante a Oficial.

Em de 1990 trabalhou na Escola de Soldados em Pirituba-SP e no mesmo ano fez estagio no 18 Batalhão Metropolitano na área de policiamento, permanecendo como Tenente até outubro de 1992 ano foi transferido a pedido para o 26 Batalhão do Interior sediado em Campinas, onde permaneceu até setembro de 93 no comando de policiamento e no mesmo ano foi transferido também a pedidos para cidade de Sumaré, onde permaneceu no comando de policiamento até março de 1999.