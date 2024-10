Conheça Lúcio Donizete, maior surpresa da eleição em Santa Bárbara

É ponto pacífico que Lúcio Donizete (Agir) foi maior surpresa da eleição para vereador em Santa Bárbara d’Oeste nas eleições deste ano.

Ao NM, ele disse que não ficou supreso com o resultado da eleição. “Já estávamos trabalhando para esta eleição, então esperávamos sim chegar à vitória”, disse.

Lúcio Donizete foi candidato pela 1a vez em 2020 pelo PSD e obteve 678 votos. Este ano foi eleito com 737 votos.

Sou casado, pai de 2 filhas, professor de artes visuais, músico, pregador, ministro de louvor, Católico Apostólico Romano e membro da Renovação Carismática Católica.

Acredito que a união de pessoas de bem é indispensável para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e ordenada para Deus.

Tenho certeza que todo ser humano tem direito à vida e esta precisa ser defendida desde a concepção promovendo-se políticas públicas para a cultura da vida e não da morte.

Defendo a família por ela ser a principal célula da sociedade e fonte de todas as vocações. Vamos trabalhar por uma educação que promova a formação humana e cidadã. Atuaremos propondo políticas públicas em favor do fortalecimento de vínculos familiares, algo essencial para uma sociedade mais saudável e virtuosa.

Sou do diálogo e acredito que somente promovendo a fraternidade é que poderemos crescer e prosperar.