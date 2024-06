Ludmilla promete trazer seu funk a Americana em outubro

Americana vai receber o funk de Ludmilla em outubro.

O show da nova turnê da cantora Ludmilla, “Numanice 3”, está marcado para o dia 12 de outubro. A apresentação acontece no Parque de Eventos CCA (Festa do Peão), e a pré-venda de ingressos inicia nesta quinta-feira (6), às 16h.

Em maio, a cantora anunciou o cancelamento da turnê “Ludmilla In The House” através de suas redes sociais. A cantora iniciaria os shows no dia 25, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Além do local, mais outras 18 datas foram anunciadas, incluindo São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, e Porto Alegre.

A turnê faz parte da divulgação do álbum homônimo, projeto de pagode lançado em fevereiro deste ano. Nas redes sociais, Ludmilla informou que, no site oficial do evento, é possível realizar um cadastro para receber com antecedência todos os detalhes dos shows.

Além de Americana, entre 2024 e 2025, a turnê deverá passar por outras 16 cidades brasileiras, além de Miami (EUA) e Lisboa (Portugal). Segundo a divulgação do evento, a pré-venda terá ingressos limitados e está sujeita a viradas de lote sem aviso prévio.