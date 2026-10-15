Lula e Flávio empatam na Quest

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A disputa pela Presidência da República em 2026 promete ser acirrada. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 44% do presidente Lula (PT).

Apesar da vantagem numérica, o cenário é de empate técnico. O levantamento ouviu 2.154 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro. A rejeição também chama atenção: 54% para Flávio e 53% para Lula. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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