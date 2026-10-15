O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu, no início da tarde desta quarta-feira (14), o serviço de substituição de trechos da tubulação do sistema de retrolavagem dos filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA) 1. Os trabalhos foram finalizados antes do horário previsto e sem prejuízo ao abastecimento de água no município.

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A intervenção teve como objetivo solucionar definitivamente problemas registrados nos dias 6 e 7 de outubro, quando ocorreram rompimentos no conjunto de tubulações responsável pela retrolavagem dos filtros. Durante as intervenções emergenciais, foram identificados desgastes nos componentes de fixação da estrutura, o que poderia comprometer a integridade do sistema. Diante do ocorrido, as equipes do DAE iniciaram os reparos ainda na terça-feira (13), a fim de minimizar os impactos à população.

Fala diretor Lima, do DAE

“Tivemos sucesso na execução desse serviço, com a substituição dos trechos da tubulação e o reforço da estrutura, garantindo a segurança operacional do sistema. Todo o trabalho foi realizado sem prejuízo ao abastecimento de água da população. A previsão era concluir a intervenção até as 17h, mas conseguimos finalizar às 13h, graças ao empenho e ao trabalho integrado das nossas equipes. Seguimos com os serviços de recuperação e modernização das ETAs, buscando cada vez mais eficiência e confiabilidade no tratamento de água”, destacou o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima.

Durante a execução do serviço, o DAE manteve a operação com vazão de captação estimada em aproximadamente 900 litros por segundo, sendo que normalmente é de 1.390 litros por segundo. A medida buscou minimizar os impactos no abastecimento.

“Quero parabenizar e agradecer a todos os colaboradores do DAE que não mediram esforços para que esse serviço fosse realizado sem impactos à população. Mesmo com a redução temporária da vazão de captação, nossas equipes conseguiram manter o funcionamento do sistema, assegurando a captação, tratabilidade e distribuição de água. Esse resultado demonstra o comprometimento dos nossos profissionais e a importância do trabalho conjunto para garantir a continuidade do abastecimento enquanto avançamos com as melhorias na infraestrutura”, ressaltou o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira.

As melhorias nas ETAs integram o programa DAE em Ação pela Água, por meio da Operação ETA Eficiente, que reúne ações de recuperação da infraestrutura, modernização dos equipamentos e aprimoramento dos processos de tratamento de água de Americana. De acordo com a autarquia, durante as obras de modernização, que seguem pelos próximos meses, outras intermitências no abastecimento podem ocorrer para que os serviços sejam executados.

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