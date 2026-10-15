A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana promoveu, nesta terça-feira (13), uma aula de yoga voltada a pacientes e acompanhantes, como parte da programação do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama que reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado integral à saúde da mulher.

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A proposta foi oferecer às participantes uma experiência diferente da rotina de consultas e tratamentos, valorizando também o cuidado com a saúde emocional.

Conduzida pela professora de yoga Grazielle Vilela, do Kalma Yoga Studio, a atividade proporcionou um momento de relaxamento, bem-estar e conexão com o próprio corpo. Durante a aula, foram realizados movimentos leves e exercícios de respiração, que podem contribuir para o relaxamento e o alívio de tensões.

Para Grazielle, participar da programação é uma experiência enriquecedora, marcada pela troca com as pacientes. Este é o terceiro ano consecutivo em que a professora integra as atividades do Outubro Rosa na unidade. “Para mim, é muito gratificante estar aqui. Essas aulas proporcionam sempre uma troca muito rica e enriquecedora. Eu venho para ensinar yoga, mas também aprendo muito com essas mulheres, que são inspiradoras. São pequenos movimentos que podem ajudar a aliviar o estresse, a ansiedade e as dores, porque o corpo vai ficando mais rígido durante esse processo. A respiração também contribui muito para o bem-estar do corpo e da mente”, destacou a professora.

Entre as participantes estava Maria Alcionira Pereira da Silva, que realiza tratamento na Unacon há três anos e meio. Ela avaliou a experiência de forma positiva e ressaltou a importância de se sentir acolhida. “Foi a primeira vez que fiz algo assim, então achei diferente e muito legal. Para mim, a aula foi maravilhosa. Essas atividades ajudam muito no bem-estar e nos dão um ânimo. A gente vê que não está sozinha. É muito bom se sentir acolhida”, contou a paciente.

A assistente social da Unacon e integrante da Comissão de Humanização, Juliana Assis, destacou que organizar atividades como essa é uma forma de ampliar o cuidado oferecido às pacientes durante o tratamento.

“É muito importante promover atividades que proporcionem momentos de acolhimento, relaxamento e convivência para as pacientes. A rotina do tratamento pode ser desafiadora, por isso, buscamos organizar ações que ofereçam experiências diferentes, estimulem o autocuidado e contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida. Esses momentos também favorecem a troca de experiências e reforçam que cada paciente é acolhida e recebe atenção para além do tratamento clínico”, disse.

A programação do Outubro Rosa na Unacon continua até o fim do mês, com atividades voltadas ao acolhimento, à integração e ao fortalecimento da rede de apoio. O cronograma inclui apresentação musical; oficina de lenços com técnicas de amarração, dicas de utilização e orientações voltadas ao fortalecimento da autoestima das pacientes; e a roda de conversa “Café e Prosa”, um encontro para compartilhamento de experiências, troca de informações e fortalecimento da rede de apoio entre pacientes, familiares e equipe multiprofissional.

“Iniciativas como essa contribuem para a qualidade de vida das pacientes, oferecendo momentos de acolhimento e cuidado com a saúde emocional durante o tratamento. O Outubro Rosa também é uma oportunidade de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de valorizar ações que promovam o bem-estar e fortaleçam a rede de apoio às mulheres no município”, pontuou o secretário adjunto de Saúde de Americana, Fábio Joner.

Unacon

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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