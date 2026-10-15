A equipe feminina sub-15 de vôlei da Secretaria de Esportes de Americana venceu Itapeva por 3 sets a 1, na última sexta-feira (9), pela Copa Itatiba de Vôlei. A partida foi realizada na Praça de Esportes Euclides Mariana Ribeiro, em Itapeva. A líbero Marina Beatriz foi eleita o destaque do confronto. As parciais foram de 25 a 11, 25 a 15, 16 a 25 e 25 a 23 para Americana.

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No mesmo dia e local, a equipe também disputou a segunda edição do Esporte Ação, torneio amistoso promovido pela Prefeitura de Itapeva, e conquistou o título da competição. A ponteira Rafaela Moidim foi eleita destaque da partida pela organização.

A professora da equipe, Adriana Cristina, destacou o desempenho das atletas e o trabalho realizado durante os treinamentos.

Professora do vôlei animada

“Ficamos muito felizes com o desempenho das meninas nas partidas. A vitória pela Copa Itatiba e o título do torneio amistoso são fruto de todo empenho que elas vêm demonstrando nos treinamentos. Gostaria também de agradecer o trabalho e empenho de toda a comissão técnica pelo apoio e parceria nos treinamentos e nas competições. As conquistas são resultado de um esforço coletivo, e vê-las colocando em prática tudo o que trabalhamos é motivo de muito orgulho”, destacou a professora.

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