Entre o primeiro e o segundo turno, o presidente Lula (PT) ganhou 10,7 mil votos em Americana. Ele pulou de 37.408 votos no dia 4 de outubro para 48.130 votos este domingo. Já o campeão de votos na cidade Flávio Bolsonaro teve aumento menor no total de votos. Apesar de chegar aos 66% dos votos na cidade, Flávio ganhou 6,5 mil- 3,2 mil a menos que Lula.

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Votação em Americana 1o e 2o turno e crescimento dos candidatos

1o turno 2o turno Saldo Lula 37.408 48.130 10.722 Flavio 86.854 93.443 6.589

O presidente herdou mais votos dos demais candidatos e também dos eleitores que foram votar no segundo turno. Flávio teve menor votação percentual que o pai, Jair Bolsonaro, alcançou no 2o turno de 2022. Jair bateu os 67,3% dos votos contra 66% do filho ontem.