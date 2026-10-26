Entre o primeiro e o segundo turno, o presidente Lula (PT) ganhou 10,7 mil votos em Americana. Ele pulou de 37.408 votos no dia 4 de outubro para 48.130 votos este domingo. Já o campeão de votos na cidade Flávio Bolsonaro teve aumento menor no total de votos. Apesar de chegar aos 66% dos votos na cidade, Flávio ganhou 6,5 mil- 3,2 mil a menos que Lula.
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Votação em Americana 1o e 2o turno e crescimento dos candidatos
|1o turno
|2o turno
|Saldo
|
Lula
|37.408
|48.130
|10.722
|Flavio
|86.854
|93.443
|6.589
O presidente herdou mais votos dos demais candidatos e também dos eleitores que foram votar no segundo turno. Flávio teve menor votação percentual que o pai, Jair Bolsonaro, alcançou no 2o turno de 2022. Jair bateu os 67,3% dos votos contra 66% do filho ontem.
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