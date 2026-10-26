Um homem que bateu no rosto da esposa em Americana, ameaçou na delegacia e foi em cana em caso de flagrante de violência doméstica na noite deste domingo. O caso aconteceu na vila Mathiensen, região da Cidade Jardim por volta das 22h

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O caso foi atendido pelos soldados Odilon e Mayasa. A vítima, M. B., de 21 anos, relatou que o companheiro, J. E., 26, retornou à residência deles na rua das Seriemas após consumir bebidas alcoólicas, apresentando sinais de embriaguez e comportamento alterado.

Bateu no rosto e braço

Após uma discussão, ele teria desferido tapas em seu rosto e braços, além de ameaçá-la, afirmando possuir arma de fogo e munições. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao agressor, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. A vítima foi encaminhada à UPA São José para avaliação médica, sendo constatada vermelhidão na região do rosto.

Já na unidade policial, o agressor permaneceu alterado e voltou a ameaçar a vítima, afirmando que a agrediria fisicamente após ser liberado. A vítima manifestou interesse na concessão de medida protetiva de urgência, relatando que as agressões vinham se tornando frequentes. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e manteve o agressor preso.