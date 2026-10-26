Câmara de Sumaré vota projeto que cria pontos de leitura descentralizados nos bairros

Leia + sobre diversão e arte

O Projeto de Lei nº 277/2026 entra em votação na sessão desta terça-feira (27) da Câmara Municipal de Sumaré. De autoria do vereador Dudu Lima (Cidadania), a proposta cria o Programa Municipal de Pontos de Leitura. A iniciativa tem como objetivo principal ampliar e descentralizar o acesso gratuito a livros, à literatura e à formação de novos leitores em diferentes regiões da cidade. A reunião está programada para ter início às 10h, com transmissão ao vivo pelo canal do Legislativo no YouTube (youtube.com/@CamaraSumare).

A propositura funciona de maneira complementar à Rede Municipal de Bibliotecas Públicas. Conforme o texto, os pontos de leitura poderão ser instalados em equipamentos públicos, espaços comunitários ou instituições parceiras, como escolas, centros de assistência social, unidades de saúde, praças, parques e terminais de transporte, sem a necessidade de uma estrutura burocrática ou física complexa de uma biblioteca tradicional.

Entre as diretrizes do programa estão a democratização do acesso à cultura, a valorização de autores locais e regionais, além de medidas voltadas à acessibilidade física e informacional para pessoas com deficiência. Os espaços poderão oferecer empréstimos gratuitos, troca comunitária de livros, rodas de leitura, contação de histórias e oficinas literárias, aproximando a literatura do cotidiano da população.

De acordo com a justificativa do projeto, a medida dialoga com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e busca fortalecer iniciativas culturais já existentes nos bairros. Segundo Dudu Lima, a expectativa é que a implantação ocorra de forma gradual, aproveitando espaços e parcerias com a sociedade civil para democratizar o hábito da leitura e fortalecer a rede cultural do município.

Ordem do Dia

Também na sessão desta terça-feira estão em pauta outros três projetos. Do vereador Ney do Gás (PV), entra em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2026, que confere o Título de Cidadão Sumareense a Santiago Garcia Marques. De autoria do mesmo vereador, será discutido o PL nº 265/2026, que institui a caminhada “Passos pela Saúde” no município.

Por fim, entra em discussão o PL nº 271/2026, apresentado pelo vereador Rudinei Lobo (PSB), que cria, no âmbito do município de Sumaré, a “Campanha de Conscientização sobre as Doenças do Carrapato em Cães” e dá outras providências.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP