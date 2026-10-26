Teatro e comédia se unem em Nova Odessa pelo Outubro Rosa

Teatro e comédia se unem em Nova Odessa para conscientizar sobre o Outubro Rosa

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Dentro da programação do Outubro Rosa – campanha de conscientização do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa –, será realizado na próxima terça-feira (27) o espetáculo “Ou tu arrisca, ou tu si toca: uma comédia para rir, cantar e si tocar”. A apresentação acontecerá no Teatro Municipal, às 9h, e é direcionada às famílias assistidas pelo Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O objetivo é engajar esse público-alvo de forma leve, impactante e transformadora.

A diretora de Gestão Social e Cidadania, Cristina Bizoto, explica que a produção traz uma proposta inovadora que une teatro, comédia e educação para abordar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. “Ao transformar um tema sensível em um momento de leveza, a peça busca quebrar tabus, emocionar e, acima de tudo, salvar vidas por meio do riso e da conscientização”, diz.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda, destaca que a escolha de uma linguagem mais descontraída é uma estratégia para aproximar e acolher as mulheres. “Falar sobre o câncer de mama ainda desperta muitos medos, e nosso papel é justamente acolher e desmistificar esse assunto. Queremos mostrar, através da arte, que o autocuidado e o diagnóstico precoce são atos de amor-próprio e coragem. Trazer essa mensagem por meio do riso é uma forma leve de tocar o coração das nossas moradoras, lembrando que a prevenção deve fazer parte do dia a dia e que nenhuma mulher está sozinha nessa caminhada”, declarou Rose.

O evento, promovido em parceria pela Diretoria Social, CRESAM e pelo Fundo Social de Solidariedade, reforça a rede de apoio e cuidado com a saúde da mulher desenvolvida pelas ações sociais da prefeitura.

CAMINHADA ROSA

A Caminhada Outubro Rosa do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa será neste sábado, dia 24 de outubro. A participação no evento é gratuita e aberta a toda a população. A iniciativa tem como propósito estimular a conscientização sobre a saúde da mulher e reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama, unindo solidariedade e cuidado em uma única ação.

A concentração e a retirada das camisetas físicas (mediante apresentação do vale) começam às 7h no Paço Municipal. A largada oficial será às 8h, com o percurso descendo pela Avenida João Pessoa e se encerrando na Praça Central José Gazzetta. Todos os itens arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade do município, por meio do Fundo Social.

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