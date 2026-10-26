Site da Prefeitura de Americana volta ao ar após atualização de segurança

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O site da Prefeitura de Americana e os principais serviços digitais do município voltaram a ficar disponíveis nesta sexta-feira (23), após a conclusão dos procedimentos de atualização e segurança realizados na infraestrutura dos servidores.

A Prefeitura havia retirado os serviços do ar de forma preventiva, na quinta-feira (22), após um alerta global sobre vulnerabilidades críticas na linguagem de programação PHP, utilizada em servidores de sites e aplicações em todo o mundo.

Com a conclusão das atualizações necessárias, os serviços que estavam indisponíveis foram restabelecidos. A medida teve como objetivo reduzir a exposição dos sistemas municipais e garantir a segurança da infraestrutura e do banco de dados do município.

Por enquanto, permanecem temporariamente indisponíveis a área do Diário Oficial e o Portal da Transparência. Os dois serviços utilizam servidores próprios, que também estão passando por procedimentos de atualização e adequação de segurança.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, informa que essas áreas serão restabelecidas assim que forem concluídos os procedimentos técnicos necessários nos respectivos servidores.

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