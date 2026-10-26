Feirão de Empregos de Hortolândia tem 2.000 vagas em diferentes modalidades

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Feirão de Empregos de Hortolândia tem 2.000 vagas

Quer conquistar uma nova oportunidade profissional? Ou recolocar-se no mercado de trabalho? Tudo isso poderá ser feito no Feirão de Empregos de Hortolândia. A Prefeitura promove a quarta edição do evento nesta terça-feira (27/10). O feirão acontece, das 9h às 16h, no auditório da Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. Para participar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação orienta candidatos a fazer inscrição antecipada no Portal da Prefeitura (CLIQUE AQUI).

 

O feirão irá oferecer 2.000 vagas de emprego em diferentes modalidades. Confira abaixo:

– Efetivo
– Temporário
– Jovem Aprendiz

– Estágio
– Primeiro Emprego

– PcDs (pessoas com deficiência)

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação reforça a orientação para que os candidatos tragam currículo nos formatos físico (em papel) ou digital. Quem quiser imprimir o currículo, poderá fazê-lo no feirão.

 

Para ir ao evento, a Prefeitura informa que há a linha de ônibus municipal 3.10 TMH (Terminal Metropolitano de Hortolândia)/Intersaúde/Centro de Especialidades – Via Centro.

 

PCDs

 

Para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ao evento, a Prefeitura terá equipe do DPP PcD (Departamento de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência), órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, para recepcionar, orientar e conduzir PcDs aos estandes das empresas. A equipe terá ainda intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

 

Além disso, o departamento disponibiliza o cadastro de currículos de PcDs no programa Banco de Talentos, que pode ser acessado por meio deste LINK.

 

60 EMPRESAS

 

O feirão terá a participação de 60 empresas que atuam em diferentes segmentos econômicos, como indústria, construção civil, varejo, lazer/entretenimento, logística, dentre outros.

 

Para quem busca atuar em outras áreas, o feirão contará com a participação de mais de 10 empresas de RH (Recursos Humanos). Confira abaixo as empresas participantes:
– Ambev

– Americanas SA

– Assaí

– Auster

– Callink

– Camargo & Guimarães

– CBP

– Coca-Cola Femsa

– Colchões Relaflex

– Desktop

– Eternit

– EMS

– GoodBom

– Grupo A Executiva

– Grupo Atual RH

– Grupo Bimbo

– Grupo Expert

– Grupo ServSul

– Grupo Zelo

– Havan

– Honda

– Hopi Hari

– Integral Alimentação

– Job Line

– La Rondine

– Leroy Merlin

– Lima & Bonfá

– Longitude Incorporadora

– Maxsoy

– McDonalds

– Mercado Livre

– Meu Emprego Inclusivo
– MRV

– Next Implementos

– NW Soluções

– Oba Hortifruti

– Patrus Transportes

– People RH

– Premier Pet

– Rede D´Or São Luiz

– Rentallog

– Rosolen Transporte e Turismo

– Safetline

– Salmazos

– Savenagno

– Selmi

– Só Colchões

– Somma

– Starbene

– Super Estágios

– Tenda

 

PALESTRAS

 

Ainda durante o feirão, os candidatos poderão assistir pocket palestras sobre temas relacionados a temas como entrevista de emprego, elaboração de currículos, dentre outros. Mais informações sobre o feirão podem ser acessadas na página do evento no Portal da Prefeitura.

A Prefeitura promove o feirão desde o ano passado. Nas três edições já realizadas, foram ofertadas 8.000 vagas. A terceira edição foi em maio, com atendimento a 2.500 pessoas.

 

O feirão compõe a política pública Emprega Hortolândia, que inclui ainda:
– O banco Rede de Talentos

– As vagas de emprego captadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)

Encontro Mensal de Emprego

 

CAGED POSITIVO

 

As políticas públicas da Prefeitura têm impactado positivamente na geração de emprego na cidade.

Prova disso é que, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, Hortolândia registrou o saldo de 558 empregos formais em agosto, o melhor resultado do município neste ano.

 

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