Feirão de Empregos de Hortolândia tem 2.000 vagas em diferentes modalidades
Leia + sobre economia, emprego e mercado
Quer conquistar uma nova oportunidade profissional? Ou recolocar-se no mercado de trabalho? Tudo isso poderá ser feito no Feirão de Empregos de Hortolândia. A Prefeitura promove a quarta edição do evento nesta terça-feira (27/10). O feirão acontece, das 9h às 16h, no auditório da Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. Para participar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação orienta candidatos a fazer inscrição antecipada no Portal da Prefeitura (CLIQUE AQUI).
O feirão irá oferecer 2.000 vagas de emprego em diferentes modalidades. Confira abaixo:
– Efetivo
– Temporário
– Jovem Aprendiz
– Estágio
– Primeiro Emprego
– PcDs (pessoas com deficiência)
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação reforça a orientação para que os candidatos tragam currículo nos formatos físico (em papel) ou digital. Quem quiser imprimir o currículo, poderá fazê-lo no feirão.
Para ir ao evento, a Prefeitura informa que há a linha de ônibus municipal 3.10 TMH (Terminal Metropolitano de Hortolândia)/Intersaúde/Centro de Especialidades – Via Centro.
PCDs
Para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ao evento, a Prefeitura terá equipe do DPP PcD (Departamento de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência), órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, para recepcionar, orientar e conduzir PcDs aos estandes das empresas. A equipe terá ainda intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).
Além disso, o departamento disponibiliza o cadastro de currículos de PcDs no programa Banco de Talentos, que pode ser acessado por meio deste LINK.
60 EMPRESAS
O feirão terá a participação de 60 empresas que atuam em diferentes segmentos econômicos, como indústria, construção civil, varejo, lazer/entretenimento, logística, dentre outros.
Para quem busca atuar em outras áreas, o feirão contará com a participação de mais de 10 empresas de RH (Recursos Humanos). Confira abaixo as empresas participantes:
– Ambev
– Americanas SA
– Assaí
– Auster
– Callink
– Camargo & Guimarães
– CBP
– Coca-Cola Femsa
– Colchões Relaflex
– Desktop
– Eternit
– EMS
– GoodBom
– Grupo A Executiva
– Grupo Atual RH
– Grupo Bimbo
– Grupo Expert
– Grupo ServSul
– Grupo Zelo
– Havan
– Honda
– Hopi Hari
– Integral Alimentação
– Job Line
– La Rondine
– Leroy Merlin
– Lima & Bonfá
– Longitude Incorporadora
– Maxsoy
– McDonalds
– Mercado Livre
– Meu Emprego Inclusivo
– MRV
– Next Implementos
– NW Soluções
– Oba Hortifruti
– Patrus Transportes
– People RH
– Premier Pet
– Rede D´Or São Luiz
– Rentallog
– Rosolen Transporte e Turismo
– Safetline
– Salmazos
– Savenagno
– Selmi
– Só Colchões
– Somma
– Starbene
– Super Estágios
– Tenda
PALESTRAS
Ainda durante o feirão, os candidatos poderão assistir pocket palestras sobre temas relacionados a temas como entrevista de emprego, elaboração de currículos, dentre outros. Mais informações sobre o feirão podem ser acessadas na página do evento no Portal da Prefeitura.
A Prefeitura promove o feirão desde o ano passado. Nas três edições já realizadas, foram ofertadas 8.000 vagas. A terceira edição foi em maio, com atendimento a 2.500 pessoas.
O feirão compõe a política pública Emprega Hortolândia, que inclui ainda:
– O banco Rede de Talentos
– As vagas de emprego captadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)
CAGED POSITIVO
As políticas públicas da Prefeitura têm impactado positivamente na geração de emprego na cidade.
Prova disso é que, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, Hortolândia registrou o saldo de 558 empregos formais em agosto, o melhor resultado do município neste ano.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP