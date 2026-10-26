Feirão de Empregos de Hortolândia tem 2.000 vagas em diferentes modalidades

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Quer conquistar uma nova oportunidade profissional? Ou recolocar-se no mercado de trabalho? Tudo isso poderá ser feito no Feirão de Empregos de Hortolândia. A Prefeitura promove a quarta edição do evento nesta terça-feira (27/10). O feirão acontece, das 9h às 16h, no auditório da Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. Para participar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação orienta candidatos a fazer inscrição antecipada no Portal da Prefeitura (CLIQUE AQUI).

O feirão irá oferecer 2.000 vagas de emprego em diferentes modalidades. Confira abaixo:

– Efetivo

– Temporário

– Jovem Aprendiz

– Estágio

– Primeiro Emprego

– PcDs (pessoas com deficiência)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação reforça a orientação para que os candidatos tragam currículo nos formatos físico (em papel) ou digital. Quem quiser imprimir o currículo, poderá fazê-lo no feirão.

Para ir ao evento, a Prefeitura informa que há a linha de ônibus municipal 3.10 TMH (Terminal Metropolitano de Hortolândia)/Intersaúde/Centro de Especialidades – Via Centro.

PCDs

Para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ao evento, a Prefeitura terá equipe do DPP PcD (Departamento de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência), órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, para recepcionar, orientar e conduzir PcDs aos estandes das empresas. A equipe terá ainda intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Além disso, o departamento disponibiliza o cadastro de currículos de PcDs no programa Banco de Talentos, que pode ser acessado por meio deste LINK.

60 EMPRESAS

O feirão terá a participação de 60 empresas que atuam em diferentes segmentos econômicos, como indústria, construção civil, varejo, lazer/entretenimento, logística, dentre outros.

Para quem busca atuar em outras áreas, o feirão contará com a participação de mais de 10 empresas de RH (Recursos Humanos). Confira abaixo as empresas participantes:

– Ambev

– Americanas SA

– Assaí

– Auster

– Callink

– Camargo & Guimarães

– CBP

– Coca-Cola Femsa

– Colchões Relaflex

– Desktop

– Eternit

– EMS

– GoodBom

– Grupo A Executiva

– Grupo Atual RH

– Grupo Bimbo

– Grupo Expert

– Grupo ServSul

– Grupo Zelo

– Havan

– Honda

– Hopi Hari

– Integral Alimentação

– Job Line

– La Rondine

– Leroy Merlin

– Lima & Bonfá

– Longitude Incorporadora

– Maxsoy

– McDonalds

– Mercado Livre

– Meu Emprego Inclusivo

– MRV

– Next Implementos

– NW Soluções

– Oba Hortifruti

– Patrus Transportes

– People RH

– Premier Pet

– Rede D´Or São Luiz

– Rentallog

– Rosolen Transporte e Turismo

– Safetline

– Salmazos

– Savenagno

– Selmi

– Só Colchões

– Somma

– Starbene

– Super Estágios

– Tenda

PALESTRAS

Ainda durante o feirão, os candidatos poderão assistir pocket palestras sobre temas relacionados a temas como entrevista de emprego, elaboração de currículos, dentre outros. Mais informações sobre o feirão podem ser acessadas na página do evento no Portal da Prefeitura.

A Prefeitura promove o feirão desde o ano passado. Nas três edições já realizadas, foram ofertadas 8.000 vagas. A terceira edição foi em maio, com atendimento a 2.500 pessoas.

O feirão compõe a política pública Emprega Hortolândia, que inclui ainda:

– O banco Rede de Talentos

– As vagas de emprego captadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)

– Encontro Mensal de Emprego

CAGED POSITIVO

As políticas públicas da Prefeitura têm impactado positivamente na geração de emprego na cidade.

Prova disso é que, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, Hortolândia registrou o saldo de 558 empregos formais em agosto, o melhor resultado do município neste ano.

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