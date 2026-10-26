Mais 200 vagas – A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Mercado Livre, realiza nesta terça-feira (27) um processo seletivo com 200 vagas para auxiliar de logística.

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A seleção está marcada para as 9h, na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501, no Jardim Primavera. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e facilitar o acesso da população às vagas disponíveis na região.

Para participar, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ter 18 anos ou mais e Ensino Médio completo. Não é exigida experiência profissional anterior, o que amplia as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja ingressar na área de logística.

A ação integra as iniciativas da Administração Municipal para aproximar trabalhadores e empresas, estimular a empregabilidade e contribuir para a geração de renda e o desenvolvimento econômico de Sumaré.

Mais 200 vagas

Serviço — Processo seletivo Mercado Livre

• Data: terça-feira, 27 de outubro de 2026

• Horário: 9h

• Vagas: 200 para auxiliar de logística

• Local: Faculdade Anhanguera

• Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501, Jardim Primavera

• Requisitos: Ensino Médio completo e idade mínima de 18 anos

• Experiência anterior: não exigida

Atenção: o processo seletivo acontece nesta terça-feira (27), às 9h. Os interessados devem comparecer ao local indicado e verificar previamente a documentação necessária para participar da seleção.