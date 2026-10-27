Entre o primeiro e o segundo turno, o presidente Lula (PT) ganhou 3 mil votos em Nova Odessa. Ele pulou de 11.562 votos no dia 4 de outubro para 14.604 votos este domingo. Já o campeão de votos na cidade Flávio Bolsonaro teve aumento menor no total de votos. Apesar de chegar aos 62% dos votos na cidade, Flávio ganhou 1,6 mil- ou seja 1,4 mil votos a menos que Lula.

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Votação em Americana 1o e 2o turno e crescimento dos candidatos

Nova Odessa 1o tutno 2o turno Crescimento Lula 11562 14604 3042 Flávio 22205 23854 1649

O presidente herdou mais votos dos demais candidatos e também dos eleitores que foram votar no segundo turno. Flávio teve menor votação percentual que o pai, Jair Bolsonaro, alcançou no 2o turno de 2022. Jair bateu os 67,5% dos votos contra 62% do filho no domingo.