Sumaré oferece 60 vagas para Jovem Aprendiz no Mercado Livre; seleção acontece nesta quinta-feira (29)

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Oportunidades são para auxiliar de logística, com salário de R$ 1.142,33, contratação CLT e benefícios; candidatos devem comparecer ao CRAS Matão, das 9h às 16h

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realiza nesta quinta-feira (29) um processo seletivo para 60 vagas de Jovem Aprendiz na função de auxiliar de logística, em parceria com o Espro e o Mercado Livre.

O atendimento será realizado das 9h às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Matão, localizado na Avenida Emílio Bôsco, 825, na região do Matão. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao local, levando documentos pessoais e currículo impresso.

As oportunidades são destinadas a jovens com idade entre 16 e 22 anos e seis meses. Para participar, é necessário estar cursando o Ensino Médio, obrigatoriamente no período noturno, ou já ter concluído essa etapa escolar. Candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos também devem apresentar o certificado de dispensa do serviço militar em situação regular.

Salário e benefícios

A remuneração oferecida é de R$ 1.142,33, com contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O pacote de benefícios inclui transporte fretado, refeição no local e assistência médica e odontológica.

O programa também prevê formação teórica e prática, com quatro dias de atividades na empresa e um dia de formação no Espro, instituição que atua na capacitação e inclusão de jovens no mundo do trabalho.

A iniciativa, segundo a administração, amplia as oportunidades de inserção profissional para a juventude e permite que os participantes desenvolvam conhecimentos e habilidades em um ambiente corporativo, conciliando a experiência prática com a formação profissional.

A ação, de acordo com a secretaria, integra os esforços da Prefeitura de Sumaré para aproximar trabalhadores e empresas, incentivar a qualificação e ampliar o acesso ao primeiro emprego, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico do município.

Serviço — Processo seletivo Jovem Aprendiz

• Vagas: 60 para Jovem Aprendiz – Auxiliar de Logística

• Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2026

• Horário: das 9h às 16h

• Local: CRAS Matão

• Endereço: Avenida Emílio Bôsco, 825, Matão

• Idade: de 16 a 22 anos e seis meses

• Escolaridade: Ensino Médio cursando no período noturno ou completo

• Salário: R$ 1.142,33

• Benefícios: contrato CLT, transporte fretado, refeição no local e assistências médica e odontológica

• Documentos: documentos pessoais e currículo impresso; homens maiores de 18 anos devem apresentar certificado de dispensa militar regular.

Atenção, jovens: a seleção será realizada presencialmente nesta quinta-feira (29). É importante conferir os requisitos e comparecer ao CRAS Matão dentro do horário indicado, com a documentação necessária.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP