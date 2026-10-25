Lula reeleito presidente para o 4º mandato

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito para o quarto mandato de presidente da República. Ele superou o senador Flávio Bolsonaro na eleição deste domingo me surpreendeu o resultado das pesquisas que punham o filho de Jair Bolsonaro numericamente à frente.

Flavio venceu o Lula no primeiro turno, mas não conseguiu segurar a vantagem nesse segundo turno. Candidata a presidente desde 1989 e três vezes comandante do país, Lula deve encerrar a carreira como presidente do país.

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