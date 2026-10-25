Urgente. Eleição adiada até as 19h em todo o Brasil

Leia + sobre política regional

O ministro do STF Cristiano Zanin decidiu estender a votação em todo Brasil para até as 19h00 deste domingo. O PT pediu que a eleição fosse estendida por conta de problemas com transporte público em cidades como Salvador, São Paulo e outra do interior do país. A campanha de Flávio Bolsonaro pediu depois que o horário fosse estendido nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul por conta do excesso de chuvas.

Zanin preferiu estender os horários em todo o país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP