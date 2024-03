em muita criatividade para planejar a refeição? Então essa receita vai te ajudar. O clássico Mac and Cheese ganha uma nova versão com o toque especial do Tortilhone Com Ovos Isabela e salame em tirinhas. A combinação rende até 6 porções e leva de 30 a 40 minutos para ficar pronto. Confira!

Mac and Cheese com Salame

Ingredientes:

Molho

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

1 litro de creme de leite fresco

150 g de queijo provolone ralado grosso

300 g de queijo muçarela ralado grosso

400 g de queijo prato ralado grosso

sal a gosto

200 g de salame cortado em tirinhas

Massa

1 colher (sopa) de sal

1 embalagem de Tortilhone Com Ovos Isabela (500 g)

Para finalizar

1 pão amanhecido, ralado grosso

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:

Molho

– Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola. Acrescente o creme de leite, os queijos e, mantenha em fogo baixo, mexendo sempre, até que os queijos derretam completamente e formem um molho espesso. Tempere com o sal, junte o salame e reserve.

Massa

– Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho.

– Passe para um refratário grande, polvilhe o pão e o parmesão misturados e leve ao forno bem alto (230 °C) por 10 minutos para dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Tempo de forno: 10 minutos