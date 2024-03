O prefeito de Nova Odessa, Leitinho Schooder (PSD) sofreu grave acidente

no início da noite desta segunda-feira. As primeiras informações falam que o carro em que ele estava teria tentado desviar de um animal na pista. As primeiras informações são de que ele está bem, mas o sub secretário Eduardo Mota estaria mais ferido.

NOTÍCIA EM ATUALIZACAO

Recentemente, ele foi a Taiwan e ainda não tinha voltado para a cidade.

Leia + sobre política regional

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP