O ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSD), a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT) e o vereador de Americana Juninho Dias (PSD) se preservaram nestas eleições para buscarem ter força na disputa de 2028. Além deles, outros dois nomes que devem estar na urna entraram na disputa. Um deles com mais força.

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Giovana viu o empresário Ricardo Molina não se eleger pelo Republicanos e pode migrar para o partido para a disputa das eleições. Ela é esposa do prefeito de Campinas Dario Saadi que é do mesmo partido e pode buscar acordo para trazer a legenda para ela.

Macris com o filho não eleito

Dos 3 prováveis candidatos, somente Vanderlei Macris (PSD) teve uma aposta mais próxima. O filho Rafael Macris traz seu sobrenome e ficou em segundo suplente no Missão, com 23.369 votos. O pai vai precisar remar, buscar formar/recuperar grupo e se apresentar como candidato forte para o eleitor.

JR DIAS E OS VOTOS– Ainda sem a convicção do meio político, mas com grupo se formando com força e o voto da perifa, Jr Dias apoiou um candidato de Limeira para federal e Franco Sardelli (PL). Foi menos ‘compromissado’ que Macris e trabalhará nos próximos meses para rodar Americana e angariar apoios, dentro e fora da política.