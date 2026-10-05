Depois de dez anos sem disputar uma eleição, Virginelli retornou às urnas em uma campanha construída a partir de Sumaré, percorrendo bairros, conversando com a população e retomando uma relação direta com milhares de pessoas. Embora a votação não tenha resultado em uma cadeira na Assembleia Legislativa, os números têm significado. Foram 14.859 pessoas em todo o Estado confiaram seu voto a Virginelli e, dentro de sua própria cidade, foram 13.117 votos.

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A equipe também entende que esse resultado é fruto de uma construção coletiva.

Por isso, registra um agradecimento especial ao prefeito Henrique do Paraíso, que confiou em Virginelli para representar o grupo nessa caminhada; ao vice-prefeito André da Farmácia, pela presença e participação ao longo de todo o processo; e a Wellington da Farmácia, presidente do MDB de Sumaré, pela articulação, organização e apoio à candidatura.

O reconhecimento se estende de maneira muito especial a Raí do Paraíso, companheiro de caminhada e candidato a deputado federal do grupo. Raí alcançou 55.701 votos no Estado, sendo 42.328 somente em Sumaré, terminando como o candidato a deputado mais votado no município. (Portal da Cidade Sumaré / SP)

Foram duas candidaturas que caminharam juntas, apresentadas pelo grupo com o propósito de buscar representação de Sumaré nas esferas estadual e federal. Os resultados das urnas agora serão avaliados com serenidade, responsabilidade e respeito à decisão dos eleitores.

Também é momento de agradecer às lideranças, coordenadores, voluntários, apoiadores e a cada pessoa que abriu sua casa, caminhou pelas ruas, participou das reuniões ou simplesmente decidiu confiar seu voto nesse projeto.

E agora Virginelli?

Os próximos passos serão de organização, escuta e continuidade. A equipe fará uma avaliação detalhada dos resultados, região por região, procurando compreender os avanços, as dificuldades e os aprendizados deixados pela eleição. Uma coisa, porém, está definida: a relação construída com a população não termina com a campanha.

Os 14.859 votos recebidos por Virginelli, especialmente os 13.117 conquistados dentro de Sumaré, aumentam a responsabilidade de continuar presente, ouvindo as pessoas, participando das discussões da cidade e contribuindo com o grupo político do qual faz parte. “Recebemos o resultado com felicidade pelo caminho percorrido, serenidade para compreender aquilo que precisa ser melhorado e gratidão por cada pessoa que esteve conosco”.